REM: la construction du viaduc Alexander à Dollard-des-Ormeaux reprendra vendredi

La circulation se fera sur plusieurs jours en alternance sur la rue Alexander, entre les rues Bonny et de la Station. Une des deux voies et le trottoir ouest seront bloqués pour permettre aux travailleurs sur place d’évoluer en toute sécurité et de réaliser la post-tension des poutres. Une signalisation sera mise en place pour aiguiller les usagers.

Les perturbations sont prévues entre 7h et 19h les jours suivants:

Vendredi 18 mars, lundi 21 mars, mardi 22 mars, mercredi 23 mars 2022, lundi 4 avril et vendredi 8 avril.

Pour être informés des évolutions et possibles changements, vous pouvez consulter la page consacrée à ces travaux sur le site de la ville de Dollard-des-Ormeaux, sur le site Internet du REM ou contacter par téléphone le 1 833 REM-INFO.