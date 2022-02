Travaux accélérés pour le passage inférieur Christophe-Colomb/Des Carrières

La Ville de Montréal s’est entendue avec Polytechnique Montréal pour un contrat de services professionnels concernant des travaux sur le passage inférieur Christophe-Colomb/Des Carrières dans Rosemont.

Le professeur titulaire de l’établissement Bruno Massicotte assistera en effet la Ville dans la réalisation de plans et devis du projet. M. Massicotte intégrera des techniques de construction accélérées aux travaux.

Le contrat est d’une durée de deux ans et d’un montant de 149 800 $ excluant les taxes. La technique de construction accélérée, souvent nommée «Accelerated Bridge Construction», mise sur la préfabrication en usine d’une grande partie du pont. Selon la Ville, cela permettra de réduire la durée des travaux et, incidemment, leur impact sur les résidents du quartier.

L’utilisation de béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP) est notamment envisagée pour réaliser la connexion entre les éléments de fondation. L’apport de Polytechnique Montréal au projet concernera entre autres la validation de certains aspects de conception ainsi qu’un transfert de connaissances et d’expertise. M. Massicotte dirige justement plusieurs projets de recherche à Polytechnique Montréal et en collaboration avec la Ville et le ministère des Transports du Québec portant sur des techniques et des matériaux innovants.

La Ville de Montréal justifie cette association par le rôle névralgique de l’avenue Christophe-Colomb dans le réseau routier métropolitain. Il est ainsi souhaité de réduire au maximum les impacts du chantier.

La Ville a également souligné vouloir améliorer ses interventions «par l’utilisation de matériaux innovants plus performants et par l’utilisation de méthodes de construction alternatives plus rapides ou moins invasives pour l’environnement et la population». Les méthodes utilisées au cours de ce projet pourraient d’ailleurs être appliquées lors de la réfection d’autres ponts de la ville.

L’appel d’offres pour le contrat de construction du passage inférieur Christophe-Colomb/Des Carrières devrait être lancé à l’automne 2022, tandis que les travaux devraient commencer au printemps 2023.