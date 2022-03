Exposition: plonger dans le monde marin du Saint-Laurent

C’est avec la légèreté du papier que l’artiste Cynthia Girard-Renard a choisi de représenter ses œuvres, des baleines en hommage aux cétacés du Saint-Laurent, à la Galerie d’art Stewart située à Pointe-Claire. Des créations, exposées jusqu’au 1er mai, qui permettent de mettre en relief la beauté du monde aquatique et les enjeux environnementaux.

On pourrait presque croire qu’elles volent, ces baleines suspendues dans la salle d’exposition de la Galerie d’art Stewart. Une installation qui pourrait même donner l’impression au visiteur d’être plongé au fin fond des océans.

Le choix de la galerie de Pointe-Claire n’est pas anodin. «[La galerie] a un grand intérêt pour la biodiversité et l’environnement, et on est situé juste à côté du lac Saint-Louis, qui est un élargissement du fleuve Saint-Laurent», explique la commissaire de l’exposition, Manel Benchabane.

Cette exposition offre une continuité au travail de Cynthia Girard-Renard, qui concentre sa recherche sur le monde aquatique du fleuve Saint-Laurent, et notamment les cétacés qui y vivent. En 2020, l’artiste avait déjà exposé une immense baleine bleue en papier grandeur nature.

Pour ce deuxième corpus, fini le réalisme et le volume. Cette fois, les cétacés sont découpés dans du papier, à l’origine des cartes du fleuve Saint-Laurent, puis peints à l’aquarelle. L’artiste a ensuite écrit le nom des espèces: marsouin, épaulard, baleine à bec.

«Ça crée vraiment un environnement merveilleux et poétique», assure Manel Benchabane.

À cela s’ajoute une touche de militantisme pour la cause environnementale, alors que l’artiste a ajouté des figures de fruits de mer en papier, sur lesquels sont sertis des messages engagés.

Les visiteurs pourront découvrir les œuvres de Cynthia Girard-Renard à la Galerie d’art Stewart jusqu’au 1er mai prochain.