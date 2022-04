Beaconsfield révise le projet Imaginons L’ESPACE

La Ville de Beaconsfield a apporté des modifications à son projet de mise en valeur de la marina Centennial et du parc qui y est adjacent. Celles-ci font suite à des échanges entre l’administration municipale et des représentants du ministère de la Culture et des Communications (MCC).

Selon la Ville, ces changements visent à augmenter la polyvalence des espaces et à limiter l’empreinte au sol du nouveau centre multifonctionnel qui sera construit sur les terrains de la marina, tout en assurant la mise en valeur du caractère naturel du site. Ainsi, la superficie du bâtiment envisagé a été réduite de 31%.

À la suite de ces amendements au projet, le coût total estimé est dorénavant de 19,6 M$, incluant 4 M$ pour divers honoraires. Il s’agit d’une baisse par rapport aux estimations faites avant les modifications au projet, qui se chiffraient à 21,5 M$. Il est à noter que ces estimations avaient été produites en février 2021 et ne prenaient pas en compte les taux d’inflation projetés de 6,1% en 2022 et de 4,2% en 2023.

La Ville a demandé une somme d’un peu plus de 3 M$ au programme Aide au développement des infrastructures culturelles du MCC. D’autres demandes auprès d’autres programmes d’aide financière suivront une fois que le MCC aura approuvé le projet. La Ville espère une réponse d’ici à l’automne prochain.

Beaconsfield souhaite également tenir une campagne de levée de fonds auprès de donateurs privés afin de financer les travaux. Celle-ci pourrait se tenir au moment de la 2e phase du concours architectural. Quant à la contribution municipale, elle proviendra d’un règlement d’emprunt, des réserves et des surplus disponibles au moment de la mise en œuvre du projet.

La Ville souhaite amorcer les travaux de construction en 2024.