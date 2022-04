Le parc du Millénaire sera réaménagé cet été

L’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro offrira une transformation au parc du Millénaire derrière sa mairie d’arrondissement au cours des prochains mois. Un contrat d’une valeur de 2,6 M$ a été accordé dernièrement à la firme Les constructions H2D afin de réaliser les travaux souhaités.

Selon le sommaire décisionnel du conseil d’arrondissement, obtenu par Métro en vertu de la procédure de la loi sur l’accès à l’information, l’administration municipale souhaite réaménager le parc afin «de développer un lien entre l’Îlot-Saint-Jean, le passage culturel et le quartier culturel».

Les travaux comprendront une réfection des sentiers du parc, incluant la construction d’une toute nouvelle promenade en bois sur pieux. La fontaine, l’escalier et l’éclairage du parc subiront également des travaux.

Par ailleurs, l’arrondissement souhaite aménager un sentier additionnel ainsi que des zones thématiques de plateformes culturelles, éducatives et de ressourcement afin de bonifier les parcours qui se trouvent dans le boisé.

L’administration assure que le projet respectera l’aspect naturel du parc du Millénaire en intégrant la biodiversité urbaine et la préservation de son écosystème.

Les travaux doivent débuter en mai et se terminer au début du mois de septembre.

La firme choisie était le plus bas soumissionnaire parmi cinq soumissions conformes. Bien que la soumission soit plus élevée de 16,2% que le budget révisé du projet, l’administration note que toutes les soumissions reçues comportaient «un écart important concernant les travaux de structure et principalement les éléments de bois et d’acier» et que les prix instables dans ces deux marchés «ont fait gonfler de manière disproportionnée les coûts par rapport à l’acier galvanisé et au bois d’œuvre».