Nouveau concept et style au Provigo Kirkland

Le Provigo Kirkland a repensé son aménagement pour un magasinage plus rapide, avec plus de produits locaux.

Avec son magasin phare situé à Kirkland, l’enseigne Provigo a inauguré le 9 juin 2022 un nouveau concept d’épicerie axé sur deux grandes tendances du moment: le prêt-à-manger et l’achat local.

Le magasin de Kirkland est l’épicerie phare de la bannière Provigo. Crédit:Gracieuseté/Provigo.

Ce nouveau concept d’épicerie allie désormais une expérience de magasinage à un vaste assortiment de nouveaux mets prêts à manger de qualité supérieure, créés par des concepteurs de recettes de Provigo en partenariat avec des fournisseurs locaux. Un projet qui représente un investissement de plus de 5,6 millions de dollars et a entraîné la création de plus de 110 emplois dans le secteur de Kirkland, portant à 300 le nombre d’employés du magasin de l’Ouest-de-l’Île.

Plus de prêt-à-manger, pour des clients plus pressés

Les rénovations qui ont eu lieu dans le magasin de Kirkland visaient à optimiser l’espace de l’épicerie pour offrir aux consommateurs un magasin plus petit, convivial et chaleureux, où l’on peut magasiner rapidement. Avec ses 61 000 pieds carrés, le magasin de Kirkland correspond mieux aux préférences de la clientèle, de plus en plus pressée, et à la recherche de prêt-à-manger pour gagner du temps, notamment pour le dîner à la pause lunch.

«Tout a été pensé pour répondre aux besoins du consommateur qui recherche des options de mets prêts à manger variées et de qualité», affirme Jason Ouellet, directeur du Provigo Kirkland. «Nous avons ajouté des équipements de pointe tels qu’une rôtisserie de la marque Hardt, une entreprise d’ici, et un four spécialement conçu pour cuire des pizzas sur pierre», précise le directeur.

Provigo Kirkland augmente son offre de prêt-à-manger. Crédit: Gracieuseté/Provigo.

Les clients peuvent aussi découvrir un bar à soupes, des sandwichs gourmets, paninis et des guédilles au homard, et le magasin prévoit aussi d’ajouter prochainement dans son offre le réputé smoked meat (viande fumée) de chez Pete, populaire restaurant situé à L’Île-Perrot, ainsi qu’un bar à poutine, où ce plat sera préparé avec des pommes de terre rouges fraîches du Québec, du rosbif et du porc effiloché.

Plus de 2500 nouveaux produits locaux

Pour lancer ce nouveau concept d’épicerie, Provigo a pu compter sur l’appui de plus de 140 nouveaux fournisseurs québécois et l’entreprise ajoute 2500 nouveaux produits locaux dans ses rayons. Les consommateurs peuvent désormais découvrir les produits développés par le québécois Houston et offerts par le groupe de distribution canadien Loblaw, ainsi que plus de 500 nouvelles bières de microbrasseries et un comptoir de pâtisserie garni de gâteaux des pâtisseries Roland, Quali Desserts et Kilo Beaux Gâteaux. L’offre de sandwichs gourmets a quant à elle été développée grâce à l’expertise de l’entreprise boulangère Boulart.

«Plus que jamais, l’achat local prend une place de choix dans notre stratégie. Nous sommes fiers d’élargir notre offre de produits d’ici et de mettre en lumière l’expertise et le savoir-faire des entreprises québécoises et les consommateurs seront heureux de faire de nouvelles découvertes», affirme Pascal Lauzon, directeur principal de catégorie, Québec pour Provigo.

Provigo Kirkland ajoute 2500 nouveaux produits locaux dans ses rayons. Crédit: Gracieuseté/Provigo.

L’aménagement du magasin a aussi été redessiné; le nombre de facings alloués aux grandes marques nationales a notamment été diminué.

Afin de marquer l’ouverture de ce nouveau concept d’épicerie au Provigo Kirkland, et pour témoigner de sa volonté de continuer de soutenir activement la communauté, le directeur du magasin, Jason Ouellet, a remis un don de 2500 $ à l’organisme West Island Mission de l’Ouest de l’Île, qui apporte une aide alimentaire en offrant des aliments aux résidents en difficulté de l’ouest de l’île de Montréal.

L’entreprise prévoit de déployer ce nouveau concept d’épicerie dans d’autres magasins, le prochain sur la liste étant le Provigo situé à L’Île-des-Sœurs dans l’arrondissement de Verdun.