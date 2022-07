Qui aura la plus belle maison fleurie de Kirkland?

Les résidents de Kirkland ont jusqu’au 15 juillet 2022 pour prendre part à la 7e édition du concours Kirkland en fleurs. Cette année encore, le conseil municipal invitait les citoyens à célébrer la beauté du territoire kirklandais dans l’Ouest-de-l’Île en inscrivant leur propriété au concours Kirkland en fleurs, et à ainsi contribuer à l’effort collectif d’embellissement des quartiers résidentiels.

Pour s’inscrire, les participants doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne d’ici le 15 juillet 2022. C’est un photographe professionnel qui ira par la suite, entre le 16 et le 22 juillet, prendre des photos de la propriété fleurie. Seuls les aménagements en devanture seront photographiés.

Vote en ligne

Comme pour les autres éditions du concours, à la suite de la période d’inscription, les photos des propriétés participantes seront versées sur un microsite spécialement conçu pour le concours. Et les propriétés participantes seront soumises à un vote en ligne, qui sera ouvert à l’ensemble des foyers kirklandais, sur une période de 15 jours, soit du 29 août au 12 septembre.

Le devant d’une maison fleurie. Crédit: Istock.

Remise des prix

Chaque participant à l’édition 2022 de Kirkland en fleurs recevra un certificat et un prix de participation en plus d’une photo 8 po x 10 po de sa propriété. Les gagnants, eux, recevront en plus un trophée à l’effigie du concours, une plaque arborant un laminé de leur propriété ainsi qu’un cadeau-surprise.

Le concours Kirkland en fleurs s’adresse aux propriétaires fonciers qui ont à cœur l’embellissement de la devanture de leur propriété par un aménagement paysager et vise à reconnaître leurs efforts en ce sens.