Comprendre la biodiversité du parc naturel Terra-Cotta

La Ville de Pointe-Claire offre la possibilité à la population d’emprunter des trousses pédagogiques spécialement conçues pour les jeunes, afin d’observer et mieux comprendre la biodiversité présente au parc naturel Terra-Cotta.

Ces trousses pédagogiques sont destinées aux résidents, enseignants et animateurs de camps de jour de la commune, et s’adressent à plusieurs groupes d’âge : préscolaire (3-5 ans), primaire et secondaire. Les jeunes ont la possibilité de choisir entre plusieurs thèmes différents disponibles en fonction de leur tranche d’âge: l’introduction à la forêt, les papillons monarques, les abeilles domestiques, ou encore les oiseaux.

Il est possible de récupérer ces trousses pédagogiques à la Bibliothèque centrale située au 100, avenue Douglas-Shand et d’en conserver un exemplaire pour une durée de 21 jours. Avec ces trousses éducatives mises à disposition par la commune de l’Ouest-de-l’île, les jeunes réaliseront une démarche scientifique guidée, où ils vont émettre une hypothèse, réaliser des observations et discuter des résultats.