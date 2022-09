Élections: quels enjeux pour les citoyens de l’ouest de l’île?

Alors que la campagne électorale provinciale est déclenchée depuis maintenant plus d’une semaine, on constate qu’elle ne soulève que très peu d’enthousiasme parmi la vingtaine de personnes rencontrées au hasard, début septembre dernier, au centre commercial Fairview de Pointe-Claire dans l’ouest de l’île.

Enjeux variés

Quels sont à votre avis les principaux enjeux pour l’ouest de l’île de Montréal ? Quel est le parti politique qui suscite votre sympathie ?La santé, l’inflation, l’éducation et l’environnement sont, dans l’ordre, les principaux enjeux identifiés dans ce mini sondage.

Le commentaire de Berkane, un professeur de niveau secondaire, résume bien le sentiment d’inquiétude relatif à la situation économique au Québec. «Notre pouvoir d’achat a vraiment diminué. L’inflation nous touche à tous les niveaux. Nous devons travailler plus fort et plus longtemps pour assurer nos besoins de base».

Berkane. /CP: Robert Dolbec

Pour sa part, Catherine, considère que l’environnement est sans conteste l’enjeu prioritaire de la prochaine élection. «Il faut des actions concrètes et pas seulement des paroles. On parle ici de l’avenir de notre planète».

Catherine/CP: Robert Dolbec

Le financement du réseau de la santé et surtout le taux d’occupation des urgences de l’Hôpital général du Lakeshore figurent également dans le palmarès des réponses obtenues.

Peu d’enthousiasme

Étonnamment aucune des personnes rencontrées n’a voulu s’afficher pour un parti politique en particulier. Zéro sur vingt.

Bien qu’il considère que l’éducation devrait être valorisée, Mohammad porte très peu d’intérêt à la présente campagne électorale. « Mes copains et moi n’aimons pas parler de sujets trop politiques. Personnellement, je vais regarder les programmes des différents partis lors de la semaine qui va précéder l’élection générale ».

Mohammad/CP: Robert Dolbec

Le commentaire de Bill, un résident de Baie d’Urfé, est plus tranchant et il est partagé par une majorité des répondants. « De toute façon, on sait qui va gagner. C’est réglé d’avance. Quatre partis vont se partager les votes que le Parti libéral n’aura pas obtenus. Je crois que le Parti conservateur du Québec va en gruger un peu, mais ça sera loin d’être suffisant » explique le résident.

Selon le site d’agrégation de sondages Qc 125, la popularité du Parti libéral du Québec est à la baisse dans l’ouest de l’île de Montréal, mais les trois circonscriptions seront remportées à nouveau haut la main par le Parti libéral du Québec.

En effet, le Parti libéral obtient 58% du vote dans la circonscription Robert Baldwin, 58% dans Nelligan et 57% dans Jacques-Cartier. Les plus proches adversaires sont le Parti conservateur du Québec avec 16% dans Robert Baldwin et 22 % dans Jacques-Cartier. La Coalition Avenir Québec serait cependant deuxième dans Nelligan avec 22 %.