Le 18 septembre, les hommes marchent en escarpins

«Walk a mile in her shoes», qui en est à sa septième édition, se déroulera le 18 septembre dans l’Ouest-de-l’Île.



L’événement annuel, qui est organisé par Royal LePage Shelter Foundation, consiste en une marche d’hommes en souliers à talons qui partira du parc Paul-Doyon à 9h30. La symbolique est claire et le nom le dit, il s’agit de conscientiser la société aux problèmes qui atteignent disproportionnément les femmes.

Il y a aussi un objectif concret derrière «Walk a mile in her shoes». Celui-ci est de lever des fonds pour appuyer trois organismes qui aident les femmes victimes de violence ou dans le besoin: le West Island Women’s Shelter, l’Auberge Transition and l’Hébergement La Passerelle.

Royal LePage Shelter Foundation invite la population à soutenir la mission de ces centres via le site suivant: https://bit.ly/WalkAMile22rlpv

Pour vous inscrire à la marche, contactez l’organisation par courriel, à l’adresse HollyManderson@royallepage.ca.