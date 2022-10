Le PLQ conserve ses acquis dans l’Ouest-de-l’Île

Les résultats de l’élection provinciale dans l’Ouest-de-l’Île ont été une répétition anticipée de décennies de tradition électorale dans la région. Très rapidement, il est apparu que le Parti libéral du Québec balayerait une fois de plus les circonscriptions de Jacques-Cartier, Nelligan et de Robert-Baldwin.

Jacques-Cartier

Gregory Kelley, candidat libéral dans Jacques-Cartier, a été déclaré vainqueur. Le candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ), Louis-Charles Fortier, a fait une percée dans la circonscription. La candidate de la Coalition Avenir Québec, Rebecca Guénard-Chouinard est loin derrière.

En 2018, Gregory Kelly avait remporté facilement l’élection dans cette circonscription électorale. Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) avait obtenu près de 72 % des suffrages avec une majorité de 21 133 votes sur son plus proche rival, la candidate de la Coalition démocratique du Québec (CAQ) avait obtenu un peu plus de 9 % des suffrages.

La circonscription de Jacques-Cartier comprend les municipalités suivantes : Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville

Robert-Baldwin

Dans Robert-Baldwin, c’est une nette victoire de la candidate du Parti libéral du Québec, Brigitte Marceau. Le candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) Axel Lellouche, a terminé deuxième et la candidate de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Maité Beaudouin occupait la troisième place.

En 2018, Carlos J. Leiãto avait remporté facilement l’élection dans Robert-Baldwin. Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) avait obtenu près de 74 % des suffrages avec une majorité de 18 988 votes sur son plus proche rival, le candidat de la Coalition Avenir du Québec (CAQ) qui avait obtenu un peu plus de 11 % des suffrages.

La circonscription de Robert-Baldwin comprend la Ville de Dollard-Des Ormeaux. Elle comprend aussi la partie de la Ville de Montréal située dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et délimitée comme suit : le boulevard de Pierrefonds, le boulevard des Sources et son prolongement, la limite de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, la rue Sommerset et le boulevard Jacques-Bizard.

Nelligan

Dans Nelligan, Monsef Derraji détient une avance significative.

En 2018, Monsef Derraji avait remporté facilement l’élection dans Nelligan. Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) obtient plus de 65 % des suffrages avec une majorité de 16 510 votes sur la candidate de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Depuis sa création en 1980, c’est toujours le Parti libéral du Québec qui a remporté avec de grandes majorités la circonscription de Nelligan. Antérieurement à 2018, elle fut représentée par Martin Coiteux, Yolande James, Russell Williams et Cliffer Lincoln.

La circonscription de Nelligan comprend la ville de Kirkland, l’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de la ville de Montréal ainsi que la plus grande partie de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.