Le Projet impact collectif célébrera l’innovation sociale

Avec un festival éponyme, le Projet impact collectif (PIC), qui déploie des initiatives collectives qui visent à réduire la pauvreté et l’exclusion sociale à travers Montréal, souhaite faire découvrir son approche unique et ses réussites.

Le Festival impact collectif se tiendra du 24 au 28 octobre et offrira des balades découvertes dans différents quartiers de Montréal, des performances artistiques et des causeries.

Par exemple, le 26 octobre de 9h à 12h, c’est une balade portant sur les projets du PIC entourant la sécurité alimentaire et le logement dans l’ouest de l’île ainsi qu’une visite et rencontre culturelle de Kahnawà:ke qui attend les participants. Le 27 octobre de 13h à 18h, le moment fort du festival sera une série d’ateliers créatifs, d’activités d’échange et des kiosques proposés par des représentants de fondations et d’institution publiques à la Tohu.

Évidemment, le festival est organisé par le Projet impact collectif, un projet porté par Centraide du Grand Montréal, mais aussi par Territoires impact collectif et la coopérative Niska. L’horaire complet du festival est disponible sur le site du PIC, soit le pic.centraide.org.