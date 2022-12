La ferme Macdonald récompensée pour son lait

Christine Butler, Pierre-Marc Deschamps et Eduardo Fernandez de la ferme Macdonald College

La ferme Macdonald de Sainte-Anne-de-Bellevue a été titrée championne régionale du Club d’excellence en matière de qualité du lait. Le prix a été remis par la firme Agropur au début du mois décembre.

Lancé en 1988, le concours souligne le travail de producteurs laitiers, membres de la Coopérative, basés au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour cette 34e édition, ce sont 14 fermes membres qui accèdent au statut de championnes régionales.

Propriété de l’Université McGill depuis 1907, la ferme Macdonald College détient 108,51 kilogrammes de quota et compte 75 vaches en lactation. Les vaches, majoritairement de race Holstein, ont accès à l’extérieur, même en hiver, et la traite se fait de manière conventionnelle. «Produire un lait de qualité demande d’être attentif à la procédure de traite», explique Natasha Lapointe, coordonnatrice en Sciences animales.

La ferme est dédiée à la recherche et à l’enseignement. Avant la pandémie, des visites éducatives y étaient organisées afin de démystifier la production laitière et promouvoir les bonnes pratiques en matière de bien-être animal et de qualité du lait. La ferme a aussi été reconnue «éleveur vétéran centenaire» par Holstein Canada.

«Le lait d’ici est reconnu comme étant un produit exceptionnel et cela est attribuable au travail remarquable de nos producteurs laitiers. Agropur est heureuse de mettre en lumière les efforts de ses membres pour que les consommateurs aient accès à un produit de qualité et bénéfique pour la santé», souligne Roger Massicotte, président d’Agropur.

Depuis sa création, le Club d’excellence a accueilli plus de 2000 récipiendaires dans ses rangs. Les champions régionaux sont déterminés à la suite d’une analyse rigoureuse de la qualité du lait livré et des installations des fermes candidates.

Le grand champion – prix qualité du lait sera dévoilé le 8 février 2023.