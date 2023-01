Baie-D’Urfé: près de 4,5 M$ pour restaurer l’hôtel de ville

L’hôtel de ville de Baie-D’Urfé, un bâtiment à caractère historique, sera sous peu restauré et agrandi grâce à une subvention de 4 485 000 $ accordée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Les travaux comprennent la reconfiguration de l’espace, la restauration des ouvrages historiques, l’installation d’un ascenseur, le renforcement des fondations, le remplacement et la restauration des fenêtres ainsi que l’isolation du bâtiment. Une nouvelle section comprenant des bureaux administratifs sera également construite. La partie ancestrale laissera place à la salle du conseil et à un espace de travail.

Avoir des infrastructures collectives de qualité est essentiel pour favoriser le dynamisme de nos villes et de nos municipalités. Comme l’hôtel de ville est le cœur de chacune d’elles, je suis fière du soutien de près de 4,5 M$ accordé à Baie-D’Urfé, qui permettra la restauration d’un magnifique bâtiment en respect de sa valeur patrimoniale. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

La mairesse de Baie-D’Urfé, Heidi Ektvedt, mentionne que «la restauration et l’agrandissement de cet édifice d’une formidable richesse culturelle se feront dans le respect du bâtiment historique et symbolique, notamment quant à l’entrée principale ajoutée en 1914 par le célèbre architecte et résident de Baie-D’Urfé Edward Maxwell».

L’hôtel de ville de Baie-D’Urfé en 1914

«Les citoyennes et citoyens seront accueillis de nouveau dans la vie municipale puisque la restauration de la salle principale lui rendra sa fonction initiale, soit la tenue de réunions publiques», ajoute Heidi Ektvedt.

L’aide financière versée dans le cadre de ce projet provient du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), qui fait partie du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032.