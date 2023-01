L’Hiver B!zard est de retour

L’Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève annonce le retour de sa grande fête hivernale L’Hiver B!zard, qui se déroulera les 3 et 4 février, aux parcs Eugène-Dostie et Robert-Sauvé. Cette fête familiale gratuite permettra aux petits et grands de bouger tout en profitant des plaisirs hivernaux.

Il sera possible de revivre les années 1980 et l’ère du fluo lors d’une soirée de patinage qui aura lieu le vendredi 3 février, de 18h à 21h, au parc Eugène-Dostie.

Des jeux gonflables lors de la journée du 4 février Photo: Gracieuseté Arrondissement Ile-Bizard-Sainte-Geneviève

Le 4 février, de 12h à 16h, en compagnie de Zack la mascotte, il y aura une journée familiale axée sur les activités qui font bouger et sourire. Il y aura notamment du patinage avec musique et des jeux gonflables, un ferme d’animaux du Project PACE, une zone de jeux variés et un spectacle de marionnettes lumineuses.

Une ferme d’animaux du Project Pace Photo: Gracieuseté: Arrondissement Ile-Bizard-Sainte-Geneviève

À noter que le chocolat chaud sera offert gratuitement.