Sainte-Anne-de-Bellevue perd son unique épicerie

Le Marché Richelieu de Sainte-Anne-de-Bellevue, qui était la seule épicerie locale, a fermé ses portes dimanche. La fermeture, annoncée vendredi sans explication, prive ainsi la municipalité de son seul marché et laisse 25 employés sans travail.

«Je ne sais pas ce qui a mené à cette décision, je ne connais aucun détail, je ne suis pas vraiment surprise, car le magasin n’allait pas bien financièrement, mais c’est tout ce que je sais», a témoigné en anglais Natacha G. Filion, une employée du marché, sur sa page Facebook.

Elle ajoute avoir le «cœur brisé pour tous ceux qui n’ont pas de voiture et dépendent de cet endroit pour leur épicerie quotidienne».

La famille Richard, qui est propriétaire du terrain et qui y avait sa propre épicerie avant que la Coopérative de solidarité de Bellevue n’y installe un Marché Richelieu en janvier 2020, a aussi fait part de ses commentaires sur le réseau social.

«Nous sommes très sensibles à l’importance pour notre communauté d’avoir une épicerie dans le village et nous allons bien sûr collaborer à toute initiative qui viserait à rouvrir un tel commerce le plus rapidement possible», indique Bruno Richard au nom de sa famille.

Il affirme que le commerce était «en bonne santé financière et commerciale» et que sa famille était persuadée que ce dernier resterait prospère pour «de nombreuses années». La famille se dit aussi «extrêmement attristée» par la fermeture, pensant aux employés qui «ont travaillé fort pour servir la communauté et qui viennent soudainement de perdre leur emploi», ainsi qu’aux clients qui dépendent de cette épicerie.

Metro, franchiseur de la bannière Marché Richelieu, dit de son côté travailler fort pour trouver un autre marchand qui reprendra le local. Rappelant qu’il s’agissait du seul commerce alimentaire de la communauté, ils espèrent trouver un nouveau propriétaire rapidement en collaboration avec le syndicat mandaté par la Coopérative de solidarité de Bellevue.