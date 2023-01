Le Collège Beaubois inaugure son Labo cuisine

Le Collège Beaubois a inauguré le 26 janvier son Labo cuisine, un nouveau laboratoire culinaire où les élèves et les résidents de l’Ouest-de-l’île pourront découvrir les plaisirs de la serre à l’assiette. Ce lieu d’apprentissage, jumelé aux jardins et à la serre de l’établissement, aidera au développement de saines habitudes de vie et à la conscience écoresponsable.

Le Labo cuisine s’associera également au Café étudiant du Collège, une coopérative à but non lucratif qui allie pédagogie, entrepreneuriat et responsabilité sociale. Les profits découlant de la vente de nourriture et de mets concoctés par les élèves et vendus au Café seront réinvestis dans les activités étudiantes et des organismes communautaires environnants.

«Le Labo cuisine contribuera directement au bien-être des élèves et de notre communauté, a déclaré Éric Rivard, directeur général du Collège, lors de l’inauguration. Il s’agit du prolongement de notre engagement envers l’écoresponsabilité. Le projet permettra notamment à nos élèves de transformer et cuisiner les aliments semés et récoltés dans les jardins et la Serre Beaubois, le tout dans un cadre éducatif de pointe, de la maternelle à la cinquième secondaire.»

Participation de la communauté

Le Labo cuisine accueillera aussi les différentes communautés de l’Ouest-de-l’île en français et en anglais pendant l’été et lors de certains soirs, dans une culture d’inclusion et de pédagogie.

Les participants seront sensibilisés aux impacts de la consommation sur leur santé et leur environnement, tout en approfondissant leurs connaissances culinaires. Le local pourra également être loué par la communauté.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le plan de développement durable du Collège Beaubois, est rendue possible grâce à des dons totalisant 165 000$ de la Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île, de la Brigade volante (la famille Hogue), de la Fondation du Collège Beaubois et de la Fédération des établissements d’enseignement privés.