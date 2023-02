Pointe-Claire: Cadillac Fairview au centre d’un autre débat houleux

Les débats entre élus lors des assemblées du conseil municipal de Pointe-Claire sont souvent houleux. Et la réunion extraordinaire tenue le 30 janvier n’a pas fait exception. Une résolution pour que des discussions puissent être entamées avec Cadillac Fairview sur le développement et la préservation de ses propriétés a été adoptée à six contre deux et a entraîné de longs débats.

Depuis la démission de la conseillère Erin Tedford en début d’année, le maire de Pointe-Claire, Tim Thomas, est plus que jamais isolé au sein du conseil, ne pouvant compter que sur l’appui du conseiller Bruno Tremblay.

«Ce sont les conseillers Stainforth, Stork, Cowan et Homan qui ont convoqué une réunion pour voter sur leur résolution mandatant notre directrice générale à ouvrir des négociations avec Cadillac Fairview pour sortir la forêt Fairview et le stationnement Fairview du “gel” de développement de notre règlement de contrôle intérimaire et les intégrer dans un plan d’aménagement d’ensemble», a expliqué le maire.

«L’idée est de parler à Cadillac Fairview, d’organiser avec eux – à leur satisfaction, espérons-le – une façon de les amener à la table, et avec le public, a pour sa part déclaré le conseiller municipal Brent Cowan. Ils devraient tous les deux être à table.»

Cadillac Fairview prévoit un développement sur le stationnement à côté de son centre commercial, zone désignée Mu1 sur la carte de zonage de Pointe-Claire. Une forêt privée appartenant à Cadillac Fairview, située à l’ouest de Fairview Avenue, en face du centre commercial, est identifiée comme la zone Mu2.

Rappelons qu’à l’initiative du maire Thomas, le conseil de Pointe-Claire a introduit au début de l’année 2022 un règlement de contrôle intérimaire, ou gel temporaire, sur plusieurs propriétés stratégiques de la municipalité, dont le site Fairview, le long de l’autoroute 40.

Le maire l’avait alors qualifié d’option légale «pour bloquer temporairement le développement effréné» et «donner aux citoyens leur mot à dire par le biais de consultations publiques sur la façon dont ils veulent que leur ville se tourne vers l’avenir, en plus de jouer un rôle dans l’élaboration du nouveau plan d’urbanisme de leur ville».

Quelques mois plus tard, en mai 2022, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) adoptait son propre règlement de contrôle intérimaire afin de protéger les milieux naturels et les espèces menacées sur le territoire du Grand Montréal. Elle reconnaît le territoire forestier de Fairview comme un «milieu terrestre et humide d’intérêt métropolitain».

Un maire tenace

Le maire Tim Thomas précise qu’il a toujours dit que Cadillac Fairview devait être consultée dans le cadre de la mise à jour du plan d’urbanisme. Il s’opposait cependant à cette résolution, car «elle permettra à Cadillac Fairview de concevoir son propre processus de consultation publique distinct en tant que partenaire égal de la Ville, au lieu de faire partie du même processus de consultation que les autres propriétés dans le cadre de notre plan d’urbanisme global».

Le maire s’oppose à la décision de traiter de la même façon la forêt Fairview et le stationnement Fairview.

Même si le stationnement fera l’objet d’un certain type de développement, j’aimerais voir quelque chose de plus proche du minimum de 60 unités par hectare exigé par la CMM, au lieu des tours de luxe de 25 étages proposées par Cadillac Fairview, qui sont plusieurs fois plus grandes. Tim Thomas, maire de Pointe-Claire

«Je crois que les citoyens veulent que toute la forêt Fairview soit préservée du développement, à la fois pour le bénéfice de notre communauté et pour atteindre nos objectifs et ceux des autres paliers de gouvernement en matière de protection des arbres et des espaces verts et de lutte contre les changements climatiques», a conclu le maire de Pointe-Claire.

Malgré les arguments du maire, la résolution des conseillers Stainforth, Stork, Cowan et Homan a été adoptée à la majorité, six contre deux.