L’Île-Bizard nomme une patinoire en l’honneur de «Coach Ken»

La patinoire extérieure du parc Eugène-Dostie sera dorénavant connue sous le nom de «patinoire du Coach Ken», en l’honneur de Ken Acton, ce valeureux bénévole que tous les hockeyeurs de L’Île-Bizard connaissent depuis plus de 40 ans. Le maire de l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Stéphane Côté, en a fait l’annonce lors de la dernière séance du conseil, le 7 février.

«Nous tenons à rendre hommage à “Coach Ken” pour son engagement communautaire envers les jeunes», a précisé le maire.

Lors d’une entrevue téléphonique avec Métro, «Coach Ken», aujourd’hui âgé de 81 ans, a fait preuve d’une belle humilité. «Je ne remercierai jamais assez toutes ces personnes qui me rendent hommage aujourd’hui. Mais je dois vous rappeler que je n’ai pas fait ça tout seul. Beaucoup de gens m’ont aidé au fil des ans. À commencer par mon grand ami Éric Charest, qui collabore avec moi depuis 2002. Sans Éric, rien de tout cela ne serait jamais arrivé», raconte-t-il.

La Ligue du bon vieux temps

Ken Acton a fondé la Ligue du bon vieux temps en 1987. Depuis, une vingtaine d’enfants de 5 à 13 ans se réunissent sur la glace du parc Eugène-Dostie trois fois par semaine pour disputer des parties amicales.

«Le but est d’enseigner comment jouer ensemble et dans le respect. Les équipes sont de forces égales. Leur première ligne est composée de patineurs plus lents, alors que leur seconde compte sur des joueurs plus rapides. Chaque ligne joue cinq minutes consécutives. Les parties durent environ une heure, selon la température», explique Ken Acton.

La présence aux matchs n’est pas obligatoire et il n’y a pas de séances d’entraînement. On ne tient jamais compte du pointage. Ken Acton, alias «Coach Ken»

«On sait ce qui se passe dans le hockey mineur, où des parents crient et poussent leurs jeunes à performer à tout prix, ajoute-t-il. Chez nous, on n’accepte pas ça. Si un parent ne veut rien entendre, j’arrête tout simplement la partie.»

Le «règlement Vincent Lecavalier»

Un autre règlement inédit existe dans la Ligue du bon vieux temps. Et cela, grâce au hockeyeur originaire de L’Île-Bizard le plus célèbre: Vincent Lecavalier. «Au début des années 1990, Vincent était venu me voir pour me demander s’il pouvait venir jouer avec nous. Oui, je lui ai répondu, mais à une condition: “Tu ne marques pas de buts!” Il était donc obligé de faire circuler la rondelle. Et, depuis, lorsqu’un jeune marque trois buts dans un même match, le règlement de Vincent s’applique automatiquement. Le joueur n’a plus le droit de marquer. Il doit obligatoirement passer la rondelle», explique Ken Acton.

Lorsque les chemins de Vincent Lecavalier et de Ken Acton s’étaient recroisés lors d’une réunion du Club optimiste de l’île Bizard vingt ans plus tard, en 2010, Vincent Lecavalier en avait profité pour offrir à «Coach Ken» 40 chandails du Lightning de Tampa Bay. Depuis, les jeunes joueurs de la Ligue du bon vieux temps portent encore ces chandails.

Si Ken Acton ne chausse plus les patins depuis trois ans, il continue cependant à diriger la Ligue du bon vieux temps du haut de ses 81 ans. «J’ai maintenant les enfants de mes anciens joueurs qui évoluent dans la ligue. Il m’arrive même de croiser assez souvent des hommes adultes que je ne reconnais même pas du premier coup», dit l’immortel «Coach Ken», en rigolant.