Des infirmières dans la rue pour dénoncer de mauvaises conditions

Plus d’une centaine de membres affiliés à quatre syndicats du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont manifesté devant l’Hôpital général du Lakeshore mercredi. Ils dénoncent le manque de communication de la part de leurs employeurs en plus des mauvaises conditions de travail liées au manque de personnel.

«Les ressources humaines de nos employeurs nous disent de prioriser certains départements où les besoins sont plus urgents. Ça montre à quel point ils sont désorganisés: tous les départements sont importants, et ceci est inacceptable. Nous attendons des changements», indique la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de santé de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (SPSSSODIM), Johanne Riendeau.

À ce chapitre, elle rappelle le sit-in tenu par des infirmières à l’Hôpital Lakeshore en décembre. Des infirmières avaient manifesté en raison de leur non-remplacement, ce qui entraîne une dégradation de la qualité des soins. La situation est toujours d’actualité.

Des erreurs de paie feraient aussi en sorte que des employés n’auraient pas reçu la totalité de leurs primes depuis plus d’un an. «Ces erreurs sont communes pour les salariés dans l’Ouest et ça fait des mois qu’on dénonce cette situation», rapporte Mme Riendeau.

Depuis l’automne 2021, les primes de fin de semaine des infirmières sont passées de 4 à 8%. Certains gestionnaires n’auraient toutefois pas modulé les paies en conséquence. «Il y a plusieurs infirmières qui attendent le versement total de leurs primes de fin de semaine depuis plus d’un an», dénonce Mme Riendeau.

Les manifestants ont utilisé une ambulance repeinturée avec les couleurs des différents syndicats pour manifester. Photo: Gracieuseté, FIQ-SPSSSODIM

Un plan peu réjouissant

La manifestation coïncide avec une annonce importante du ministre de la Santé, Christian Dubé. Il prévoit abolir les agences privées en santé d’ici 2024 à Montréal. Pour Mme Riendeau, cette solution n’est qu’une coquille vide puisqu’il n’y a pas de lignes directrices claires quant au remplacement des infirmières, un des problèmes fondamentaux dans l’Ouest-de-l’Île.

«Le ministre Dubé a proposé un projet de loi pour la main-d’œuvre indépendante, mais ce dernier ne dit rien quant à la mise en pratique de l’abolition des agences privées. Ça fait des jours qu’on s’attend à l’annonce et on voulait voir des mesures claires, mais après avoir regardé les suggestions du ministre, on ne sait toujours pas comment ils vont procéder pour régler la question.»

Ce manque de précision dans les démarches du ministre de la Santé est un autre exemple du manque de communication de la part des gestionnaires avec leurs employés sur le terrain, tenus dans l’ombre quant à la matérialisation des solutions proposées par le gouvernement.

L’arrivée d’un nouveau PDG au sein du CIUSSS au début de février, Dan Éric Gabay, laisse entrevoir que le ratio de patients par infirmière pourrait s’améliorer, selon le syndicat.

«Ce qui aiderait les membres de la FIQ, c’est une loi sur les ratios qui limiterait le nombre de patients qu’une infirmière peut prendre par département. Dans les garderies par exemple, les éducatrices ne peuvent pas prendre plus d’enfants d’un certain âge, mais nous, dans le système de santé, il faut maximiser nos patients, ce qui est insoutenable. Le projet de loi d’aujourd’hui n’en dit pas un mot, et on veut que ce soit implanté.»

Au moment d’écrire ces lignes, Métro était toujours en attente d’une réaction du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île par rapport à la manifestation devant l’Hôpital Lakeshore.