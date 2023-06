Ensemble pour la santé mentale brise les tabous avec le hockey balle

Afin de souligner l’importance de l’activité physique pour maintenir une saine hygiène mentale, un tournoi amical de hockey balle a réuni tout un réseau d’organismes et d’institutions œuvrant au cœur même de la communauté de l’Ouest-de-l’Île, à la fin du mois de mai, à Kirkland. Organisé par Perspective communautaire en santé mentale, l’événement a attiré plus de 400 personnes.

«Cette journée-là, c’est un rassemblement d’acteurs, de policiers, de politiciens, d’avocats, de médecins, de comédiens, de sportifs, de travailleurs sociaux, d’entreprises, de mamans, de papas et d’enfants qui, en guise de solidarité, brisent la stigmatisation liée à la maladie mentale», explique avec enthousiasme la codirectrice de Perspective communautaire en santé mentale et porte-parole de l’événement, Emmanuelle Morin.

Une trentaine de personnalités ont en effet accepté le titre d’ambassadeur de santé mentale positive pour cette 4e édition du tournoi. Parmi celles-ci, soulignons la présence de David Arsenault, athlète élite en taekwondo; de Joel Anthony, directeur général d’Alliance Montréal (basketball); d’Alexandru Sorin, champion du monde en karaté; de MC Mario, producteur musical; d’Isabel, chanteuse; et de plusieurs politiciens issus de tous les paliers de gouvernement.

Précédant l’ouverture des matchs à 16h, plusieurs organismes communautaires reliés à la santé mentale ont distribué dépliants et renseignements devant leur stand d’information aménagé dans une grande salle de l’aréna. L’on y retrouvait évidemment le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal, la Fondation des Canadiens pour l’enfance, le Mouvement Santé Mentale Québec, ABO (Accompagnement Bénévole de l’Ouest) et Perspective communautaire en santé mentale.

Des témoignages tous azimuts

Participante à toutes les éditions du tournoi annuel de hockey balle, la conseillère du district Cap-Saint-Jacques de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro Catherine Clément-Talbot a expliqué «qu’il est important de soutenir une aussi grande organisation qui contribue à briser des tabous encore existants dans la population relativement à la santé mentale».

Pour sa part, du haut de ses 6 pieds 9 pouces, le directeur général de l’Alliance de Montréal Joel Anthony a mentionné que toute l’organisation de cette équipe professionnelle de basketball était solidaire des actions prises par les organismes de la communauté pour briser la stigmatisation liée à la maladie mentale.

Même son de cloche de la part du chef du poste de police du quartier 3 de L’Île-Bizard, Pierrefonds, Sainte-Geneviève et Roxboro, Michael McDermott. «Nous avons formé une équipe de policières et de policiers pour le maintien de nos conditions physique et mentale dans une ambiance joyeuse et constructive. Nous voulons souligner l’immense travail des tous ces organismes qui œuvrent pour une cause aussi importante que la santé mentale.» L’équipe du PDQ 3 était composée des agents Simon Desloriers, Magalie Pilon, Dany Lavoie, Lisa-Pierre Therrien, Gabrielle Desjardins et Mickael Dermott.