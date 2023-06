Édifices culturels et de loisirs: Dorval sonde sa population

Souhaitant adapter l’ensemble de ses infrastructures de loisirs et de culture aux besoins actuels, la Cité de Dorval sonde sa population afin d’établir un portrait type des utilisateurs sur son territoire.

C’est donc dans le but d’élaborer son Plan directeur des parcs et des bâtiments de loisirs et culture que Dorval invite ses résidents à répondre à un sondage en ligne jusqu’au 7 juillet.

Ce sondage, lancé le 20 juin, doit notamment permettre de déterminer quels sont les enjeux que vivent les citoyens de Dorval par rapport aux parcs et aux édifices de loisirs et de culture en plus d’établir si les équipements disponibles correspondent à leurs attentes et leurs besoins.

Les résultats du sondage permettront d’orienter les consultations publiques liées au Plan directeur des parcs et des bâtiments de loisirs et culture qui seront organisées cet automne.