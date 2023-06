Dorval: les citoyens appelés à intégrer un comité sur les oiseaux

La Cité de Dorval cherche à constituer un comité sur les oiseaux, dans le but de soumettre une demande pour devenir une «Ville amie des oiseaux», certifiée par Nature Canada. Elle lance ainsi un appel aux citoyens qui seraient intéressés par cette initiative.

Une fois créé, le comité devra s’atteler à la préparation de la candidature de la Cité et réfléchir à des actions à entreprendre pour améliorer la condition des oiseaux sur son territoire. Le groupe sera composé de partenaires de la Cité, de représentants et de citoyens.

Les personnes souhaitant intégrer le comité sont invitées à soumettre leur candidature avant le 12 juillet prochain à l’adresse courriel suivante: dorval.enviro@ville.dorval.qc.ca.

Un curriculum vitae à jour, ainsi qu’une lettre de motivation indiquant les disponibilités des candidats sont demandés.

Profils recherchés

Ceux-ci doivent toutefois répondre à certaines exigences établies par le conseil municipal de la Cité de Dorval et le Comité sur l’environnement de Dorval.

Les candidats doivent notamment habiter Dorval, être âgés de 18 ans et plus et démontrer une réelle passion pour les oiseaux. Ils doivent par ailleurs avoir une bonne connaissance de la communauté, du français et de l’anglais et doivent être prêts à travailler en groupe.

Il leur sera demandé de préparer la demande de certification, d’examiner les propositions soumises au conseil municipal et de participer à l’organisation annuelle de la Journée des oiseaux.

Les membres du comité seront tenus de participer à deux réunions mensuelles.