La belle route le long des berges, pour admirer le fleuve

Montréal est une île. Pourquoi ne pas en profiter pour se promener sur les routes qui longent les rives du fleuve Saint-Laurent?

Dans l’Ouest-de-l’Île, l’une des voies les plus appréciées et connues est le chemin du Bord-du-Lac, une route panoramique reliant les municipalités de l’ouest de Montréal en longeant le lac Saint-Louis. L’artère d’une vingtaine de kilomètres débute comme continuité de la rue Sainte-Anne dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Après le cégep John-Abbott, le chemin se poursuit à Baie-D’Urfé sous le nom de chemin Lakeshore (Bord-du-Lac en anglais) et traverse ensuite Beaconsfield le long du boulevard Beaconsfield, jusqu’aux municipalités de Pointe-Claire et, enfin, de Dorval, sous le nom de chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore, pour se terminer aux limites de Lachine.

Ce long itinéraire peut s’apprécier selon le rythme et les envies de chacun, que ce soit en une petite portion le temps d’une course à pied matinale, au cours d’une journée à vélo pour les adeptes de deux-roues, ou au moment du coucher de soleil, à la plage de Beaconsfield par exemple, pour une parenthèse romantique ou un apéritif entre amis.

Il est vrai que si les plans d’eaux abondent sur l’île de Montréal, il n’est pour autant pas si aisé pour les habitants d’accéder facilement aux rives pour tremper leurs pieds ou faire quelques brasses. Le défi pour les berges du fleuve est de trouver un équilibre entre la baignade ou les activités nautiques en tout genre, et la protection des cours d’eau, qui jouent un rôle important en milieu urbain. Il est primordial de conserver les berges végétalisées qui participent à la filtration des eaux de ruissellement et des sols, en plus de créer l’ombrage qui maintient une température de l’eau adéquate, et garantit sa qualité.

Les berges de Montréal ont été grandement transformées par le développement portuaire et l’urbanisation, mais des pressions citoyennes et les actions de plusieurs collectifs et associations ont toutefois permis d’en revitaliser certaines portions, pour offrir aujourd’hui aux habitants et visiteurs la possibilité de savourer le bord de l’eau dans un contexte de nature, plus respectueux de l’environnement.

Activités nautiques à Pointe-Claire Le Yacht club de Pointe-Claire jouit d’un emplacement rêvé sur le lac Saint-Louis et accueille les passionnés de navigation depuis 1879. Le club a sa propre école de voile pour former, à tous âges, les navigateurs de demain, et dispose d’un pavillon et d’un patio au bord de l’eau.

Plage de Beaconsfield Rien de mieux que de savourer une bonne glace au bord de l’eau durant les chaudes journées d’été. Avec la plage de Beaconsfield, située en bordure du parc Centennial Hall, on peut aussi bien se mettre les pieds au frais dans l’herbe que dans le sable chaud, où sont par ailleurs installés des jeux pour enfants. Il est aussi possible d’observer les bateaux accostés le long de la petite digue, proche du Yacht club.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.