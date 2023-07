Dorval, pour visiter la «porte d’entrée du Québec»

Alors que le sympathique et accueillant village de Dorval est généralement considéré comme son centre-ville résidentiel en raison de ses activités culturelles, de ses sports nautiques, de ses petits commerces et de la présence emblématique de l’hôtel de ville, l’avenue Dorval constitue plutôt son centre-ville commercial, avec ses grandes surfaces et son importante offre de services en tous genres.

Reliant Dorval à l’autoroute du Souvenir (A-20), l’avenue Dorval est l’une des principales portes d’entrée de la ville, et l’une des artères commerciales les plus importantes de la cité. On peut y magasiner aux Jardins Dorval, un centre d’achats grande surface, qui regroupe de la restauration rapide, des épiceries, des dépanneurs et autres services variés. Des boutiques sont en outre disposées de chaque côté de l’avenue, ce qui en fait une zone à très forte densité commerciale.

L’avenue Dorval est desservie par le réseau de transport en commun grâce à la ligne d’autobus 191, qui va au centre-ville de Montréal et passe aussi par Lachine, ainsi que la ligne 203, qui se rend à Pointe-Claire. La gare de Dorval est d’ailleurs située à proximité, de l’autre côté de l’autoroute.

De plus, au bout de l’avenue, en se dirigeant vers la rive, se trouve le traversier permettant de rejoindre L’Île-Dorval. Il s’agit d’une toute petite municipalité insulaire sur la côte de Dorval. Elle fait partie de l’agglomération de Montréal et comptait, au dernier recensement, cinq habitants, ce qui en fait la plus petite municipalité de l’agglomération. Autre porte d’entrée majeure pour Dorval comme pour tout le Québec, l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau forme un autre pôle d’affluence central pour la cité. Inauguré en 1941, l’aéroport international remplaçait l’aéroport de Saint-Hubert, premier aéroport de Montréal. Il est maintenant le troisième aéroport au Canada pour le nombre de passagers. Les ornithologues seront heureux d’apprendre que le Technoparc jouxtant l’aéroport est un endroit de choix pour observer nos amis ailés, dans toutes leurs formes et couleurs!

Avenue Dorval Longue d’un peu moins d’un kilomètre, l’avenue Dorval est bordée de commerces offrant une multitude de services. Des magasins à grande surface ainsi que des épiceries y sont aussi localisés, contribuant à faire de l’avenue l’artère commerciale la plus dense de Dorval. Ce centre commercial tire avantage de sa proximité avec l’aéroport et les hôtels situés de l’autre côté de l’autoroute 20.

Village de Dorval Le village de Dorval est une section dynamique et chaleureuse du chemin du Bord-du-Lac comprise entre l’avenue Girouard et l’avenue Saint-Charles et comprenant la section sud de l’avenue Martin, vers l’hôtel de ville. Plusieurs restaurants sont situés autour de l’intersection du chemin du Bord-du-Lac et de l’avenue Martin, mais on y trouve aussi fleuriste, dentiste, bijouterie, boulangerie, dépanneur et pub où prendre un verre dans une ambiance conviviale. En bref, il s’agit bel et bien d’un petit village accueillant où on peut trouver tout ce dont on a besoin.

Centre communautaire Sarto-Desnoyers Situé sur le chemin du Bord-du-Lac, on trouve dans ce centre communautaire plusieurs services de loisirs et de culture à Dorval. Au sous-sol, une zone adolescents sert de lieu de rencontre pour les 11 à 17 ans. Des cours et activités sont organisés par le studio de poterie et ont lieu dans le petit gymnase du centre communautaire. Les habitants de Dorval peuvent aussi louer des salles de conférences pour différents évènements, ainsi que de l’équipement multimédia.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.