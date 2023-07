Des travaux sur le boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l’A13

Dès le 29 juillet, le ministère des Transports et de la Mobilité durable entreprendra les travaux de réparation du pont d’étagement du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l’autoroute 13, à Dorval et à Montréal. Le chantier, dont la première phase avait été réalisée en 2021, se poursuivra jusqu’à la fin du mois de novembre.

À compter du mois d’août, une gestion dynamique de la circulation sera mise en place en fonction des périodes de pointe. Le Ministère procédera à des ajustements de l’horaire au besoin.

Des fermetures partielles ou complètes de nuit de l’autoroute 13, dans l’une ou l’autre des directions, sont prévues. Par défaut, des bretelles dans l’échangeur avec l’autoroute 520 seront fermées. Le boulevard de la Côte-Vertu, entre la rue Percival-Reid et le boulevard Pitfield, doit aussi fermer partiellement.

«Considérant l’importance du boulevard de la Côte-Vertu pour les industries ou les entreprises à proximité, dont celles en aérospatiale», le Ministère veut s’assurer du maintien d’un maximum de voies sur le pont d’étagement, indique-t-on par communiqué.

Plusieurs éléments en béton, notamment les côtés extérieurs et la dalle, doivent être réparés alors que des trottoirs et des glissières seront reconstruits. La réparation des joints de tablier et la pose d’une nouvelle membrane d’étanchéité sont aussi prévues. Ces travaux sont nécessaires pour que le pont demeure fonctionnel et sécuritaire.

À noter que les camions et véhicules hors normes pourront circuler dans le périmètre des travaux. De plus, un lien sera maintenu en tout temps pour la circulation des piétons et des cyclistes.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début des travaux pourrait être repoussé. Avant de prendre la route, les usagers sont invités par le ministère des Transports à consulter Québec 511 pour s’informer sur les entraves en cours.