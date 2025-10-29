Les jeunes de Pointe-Claire invités à découvrir le processus électoral

Le dimanche 2 novembre, les jeunes de Pointe-Claire auront l’opportunité de découvrir le processus électoral grâce à une initiative spéciale. De 10h à 20h, les enfants pourront participer à une simulation d’élection pendant que leurs parents exercent leur droit de vote lors des élections municipales.

Les petits bureaux de vote seront installés dans tous les lieux de vote de Pointe-Claire, offrant aux enfants de 3 à 12 ans, ainsi qu’à tous les jeunes de moins de 18 ans, une chance unique de s’initier au processus démocratique. En répondant à une question amusante spécialement conçue pour eux, les jeunes électeurs pourront vivre une expérience similaire à celle de leurs parents.

Pour participer, les enfants doivent se rendre au bureau de vote de leur district accompagnés d’un parent. Sur place, ils pourront observer le déroulement d’une élection avant de se diriger vers le petit bureau de vote. Là, ils recevront un bulletin de vote avec une question du jour à laquelle ils devront répondre. Une fois leur choix fait, ils déposeront leur bulletin dans l’urne.

Cette initiative vise à familiariser les jeunes avec le processus électoral et à encourager une future participation citoyenne. En participant, chaque enfant recevra un autocollant pour montrer qu’il a pris part à la démocratie de sa ville. Cette activité éducative est une occasion pour les familles de vivre ensemble un moment important de la vie civique.

