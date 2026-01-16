Karina Verdon quitte la direction générale de Pointe-Claire

Le maire de Pointe-Claire John Belvedere a annoncé le départ de la directrice générale, Karina Verdon. En poste depuis novembre 2022, Mme Verdon «a su instaurer un climat de travail favorisant la collaboration entre les équipes», indique la Ville.

Durant son mandat, Karina Verdon a supervisé l’adoption d’un plan stratégique et a dirigé plusieurs initiatives visant à renforcer la résilience de la ville. Parmi ces initiatives, on compte la réalisation d’un bilan carbone, une étude de vulnérabilité et l’élaboration d’un plan climat.

«Je tiens à souligner son professionnalisme et tout le travail qu’elle a accompli durant son passage à Pointe-Claire. Mme Verdon est une gestionnaire compétente, et intègre. Il est certain que de grands projets l’attendent pour la suite de sa carrière», a déclaré M. Belvedere.

Lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2026, le conseil municipal a nommé M. Gilles Girouard, alors directeur général adjoint, au poste de directeur général par intérim.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.