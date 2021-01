Parce qu’il faut fêter quand même et que le temps des Fêtes sera définitivement plus «bullaire» que les précédents, tous s’accordent sur une chose: on va ouvrir des bouteilles de bulles cette année! Voici donc mes suggestions de produits disponibles à la SAQ qui, selon moi, pourront combler vos attentes, et surtout, puisque ces vins ont un effet «festif», changer un peu le mal de place en ajoutant joie et plaisir.

Tout d’abord, allons en Loire, à Vouvray plus précisément, et dégustons ensemble le sublime Château Moncontour, Cuvée Prédilection 2017. Ce vin mousseux ou effervescent a été pendant longtemps le vin de prédilection (le jeu de mots est intentionnel ici!) d’Honoré de Balzac. En fait, c’était plutôt son inspiration!

Élaboré à 100% de Chenin Blanc, le cépage est roi et maître en Loire. La couleur est superbe, jaune pâle avec des reflets dorés, il offre un nez très floral, légèrement brioché et quelques effluves de miel. En bouche, l’attaque est vive, une subtile acidité enveloppe les fines bulles, et la finale nous amène sur des notes de pommes vertes et d’agrumes. Quel bel équilibre!

On le sert entre 8 et 10 degrés, pas plus, et on l’accompagne à l’apéro avec nos huîtres, fruits de mer ou un ceviche de pétoncles ou de thon. Vous m’en donnerez des nouvelles parce que, sous les 20$, vous ne trouverez pas mieux je vous l’assure!

Château Moncontour

Cuvée Prédilection 2017

Code SAQ: 430751

19,95 $

Transportons-nous maintenant en Espagne pour découvrir un petit bijou de la famille Cuisiné, le Blanca Cuisine 2012, Cava Brut Nature Gran Reserva. Il est élaboré avec trois cépages distincts, soient le Xarel-Lo, le Chardonnay et le Pinot noir. Un Cava d’une grande élégance qui pourrait rivaliser avec plusieurs Champagne, nul doute.

À la suite d’un élevage sur lies de plus de 80 mois, ce qui est exceptionnel en soit, ce Cava vous enveloppera de perfection, de belles textures agrémentées de notes de pain grillé et de poires/pommes. Si l’élégance avait à se définir dans un vin, c’est ici qu’elle déposerait ses pénates!

Lorsque vous lèverez votre verre pour la bonne année, ayez une pensée pour moi qui vous a suggéré cette petite merveille!

Joyeuses bulles!

Blanca Cuisine 2012

Cava Brut Nature Gran Reserva

Code SAQ: 12591021

36,25 $

Je voudrais remercier l’Agence Mosaiq pour sa grande générosité.