La dinde entière, les pâtés à la viande faits à la chaîne et la double portion de votre traditionnelle recette de farce ne seront sans doute pas au menu du Nouvel An cette année. Comme nous fêterons tous l’arrivée de cette nouvelle année avec notre famille immédiate, le réveillon devra se réinventer! Ce n’est pas une raison pour ne pas festoyer autour des plaisirs de la table!

Sortez vos fourchettes à fondue

Tout aussi festive, la fondue chinoise est appréciée des petits comme des grands! Elle permet de manger lentement et d’échanger avec nos proches. Elle ne requiert que bien peu de préparation et permet de bien gérer les denrées nécessaires au repas pour ainsi éviter le gaspillage.

C’est le moment idéal pour découvrir une viande moins souvent au menu comme le canard ou une viande maigre comme le bison ou le sanglier. Sans oublier que les protéines végétales s’intègrent délicieusement à la fondue chinoise. Le tofu, le seitan, le tempeh ajouteront de la variété au menu. Le tout servi avec une abondance de légumes pour faire le plein de vitamines et de minéraux!

Soirée tapas

La formule tapas est parfaite lorsqu’on doit cuisiner pour un petit groupe de personnes. Plusieurs petites bouchées sont parfaites pour rejoindre les préférences alimentaires de chacun.

De plus, tous peuvent mettre la main à la pâte pour la préparation de ce festin inspiré des traditions espagnoles ! On mise sur les amuse-gueules colorés et nutritifs et on marie les bouchées froides et chaudes. On prend également soin d’y intégrer des produits locaux.

Quelques idées:

➔ Verrines de crudités avec trempette à base de yogourt

➔ Petits verres de potage navet et érable

➔ Tartares de poissons en verrine

➔ Ceviches de pétoncles et de canneberges fraîches

➔ Roulé de saumon fumé, fromage à la crème et câpres

➔ Mini-brochettes de fruits et de bocconcini

➔ Roulades de courgettes au fromage de chèvre

➔ Brochettes de crevettes épicées et mangues

➔ Crostini d’oignons caramélisés et de cheddar fort

➔ Figues farcies au fromage bleu et aux amandes

➔ Croûtons de tapenade d’olives vertes et Parmiggiano

➔ Satay de poulet, sauce aux arachides.

Au grand air pour le dessert

Les derniers mois ont été difficiles. Le stress et la déprime sont venus ternir le quotidien de tous. Avec le confinement des derniers mois, on a parfois oublié de profiter du grand air. Sortons à l’extérieur pour cette période des Fêtes!

On peut prévoir une marche avec la famille ou, si possible, se réchauffer tout près du foyer extérieur. Gageons qu’accompagnés d’une délicieuse boisson chaude (chocolat chaud, café alcoolisé ou infusion à la cannelle), les biscuits de Noël seront encore plus savoureux !