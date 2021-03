Des concerts dans des établissements emblématiques de Montréal

Des concerts des plus grands de la musique classique, à la lueur de chandelles, dans une ambiance repensée, seront présentés dans des établissements emblématiques de Montréal ce printemps.

Intitulés Candlelight Concerts, ces spectacles ont été rendus disponibles par la plateforme Fever Up, qui produit différents événements partout à travers le monde. Le groupe Listeso, une agence qui travaille avec des musiciens, a été sélectionné comme ensemble résident favori pour la série.

«L’objectif est de révolutionner fondamentalement la façon dont la musique classique est présentée et perçue par le public, mentionne l’agent des musiciens au Québec pour Listeso, David Lisker. On cherche à organiser des programmes qui sont à la fois accessibles aux mélomanes de tous les niveaux, sans pour autant atténuer la nature profonde de [la musique] classique.»

Jusqu’à maintenant, la série Candlelight a été présentée dans plusieurs villes, dont Miami, Chicago et La Nouvelle-Orléans. Différents styles musicaux, comme le jazz et le soul, sont alors interprétés afin d’offrir la meilleure expérience musicale au public.

Montréal accueillera à son tour un quatuor de musiciens, Julien Oberson et Jacob Niederhoffer au violon, Clément Bufferne à l’alto et Ariel Carrabré au violoncelle. Ils débarqueront dans des lieux patrimoniaux de la métropole pour faire connaître et revivre la musique classique.

Programmation

L’ensemble interprètera les œuvres des célèbres compositeurs Beethoven, Chopin, Mozart, Schubert, Strauss, Tchaikovsky et Vivaldi. Des éditions spéciales seront également offertes aux amateurs de chansons, telles que la musique pop, mais aussi des jeux vidéo et des émissions de télévision, par exemple.

«Nous avons maintenant une gamme variée de programmes. Nous nous diversifions vers des compositions plus modernes, comme celles de Ludovico Einaudi, des bandes originales de films populaires et même des concerts de jazz à la chandelle», explique le responsable des marchés francophones de Fever Up, Luc Faure.

Bien que l’intérêt pour la musique classique ait toujours été présent, la mise en place de l’événement Candlelight plonge le public dans une ambiance unique en son genre.

«Les concerts aux chandelles sont connus pour faire sortir la musique classique des salles de spectacle traditionnelles et de les présenter dans des lieux uniques qui font partie du patrimoine culturel de chaque ville», précise M. Faure.

Dans la métropole, les concerts se dérouleront, entre autres, à l’intérieur de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, dans le Vieux-Montréal, et à l’église Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement Plateau-Mont-Royal.

Ajustements

La situation actuelle a affecté le travail des musiciens. En plus de la fermeture des salles de spectacle, le report de mariages, et d’événements privés, notamment, elle a eu un impact sur la situation financière des artistes.

«La pandémie a anéanti la capacité des musiciens à gagner leur vie.[…] L’enseignement [de la musique] est également devenu assez difficile, en particulier pour ceux qui travaillent auprès des jeunes enfants», souligne M. Lisker.

La plateforme Fever Up a toutefois permis à certains musiciens de faire des spectacles virtuels au printemps dernier. Puis, des spectacles en direct, en présentiel, ont eu lieu dans certaines villes, tout en respectant les contraintes.

«[Ces concerts], c’est une bouée de sauvetage pour les musiciens. Ils ont travaillé extrêmement dur pour continuer à fonctionner», admet-il.

Les concerts Candlelight ont d’abord été reportés à Montréal. La semaine dernière, Québec a autorisé la réouverture des salles de spectacle à compter du 26 mars dans les zones rouges. Les représentations pourront donc avoir lieu, dans le respect des mesures de distanciations et des consignes sanitaires.

Pour le moment, des représentations ont été annoncées pour les mois d’avril et mai. D’autres dates pourraient également s’ajouter.