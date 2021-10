Scaz Art Depo, un nouvel espace consacré à l’art dans le Mile End

Sur la rue Bernard, un nouvel espace artistique – qu’on pourrait aussi appeler un «dépôt d’art» – a ouvert ses portes il y a quelques mois. Car Scaz Art Depo est plus qu’une simple galerie d’art. C’est un espace où s’accumulent d’innombrables tableaux et autres objets d’artistes québécois, à des prix qui se veulent raisonnables.

La peinture représentant une jeune femme autochtone, une œuvre connue dans le quartier, accueille le visiteur dans la boutique de Scaz Art Depo. Cette œuvre était déjà là bien avant que la galerie s’implante dans le Mile End, mais elle orne toujours la porte d’entrée. «Il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui nous remercient de l’avoir gardée», assure la commissaire de la galerie, Sonya.

Une fois entré, on ne sait plus où poser les yeux tellement l’espace foisonne d’œuvres d’art. Issus d’une grande collection privée, ces tableaux sont aujourd’hui destinés à la vente.

La pandémie a joué un rôle important pour le concept de cette galerie aux allures de boutiques. Pour Sonya, les gens ont acquis un regard différent sur leur intérieur alors que le confinement les a amenés à passer plus de temps à la maison. Alors, affirme-t-elle, quoi de mieux que de prendre soin de son chez-soi en y ajoutant quelques tableaux? Pour Scaz Art Depo, la question est vite résolue. Art et bien-être font bon ménage, d’autant plus s’ils s’accompagnent d’un bon repas et d’un verre de vin. «Art Depo, c’est aussi pour rappeler l’art déco!», souligne Sonya.

Le prix des toiles varie 130 $ à 2000 $ environ.

Art varié

Le propriétaire de Scaz Art Depo, Spiro Zaphire, a collectionné pendant plusieurs années ces tableaux. Aujourd’hui, par le biais de l’espace, les œuvres d’art sont mises en vente.

Plusieurs artistes québécois sont exposés on retrouve par exemple plusieurs œuvres d’Alfred Bérubé, peintre dont les tableaux représentent des paysages québécois à travers les différentes saisons. La galerie changera d’ailleurs les tableaux exposés au fil du temps.

Quand on déambule dans la galerie, on constate que plusieurs styles sont représentés. On retrouve des portraits, des paysages, de l’art figuratif et de l’art abstrait. Des objets de décoration, comme de petites assiettes, sont aussi inclus parmi les œuvres exposées. Si par hasard on s’aventure dans l’arrière-boutique, on peut constater l’ampleur de la collection, puisque de nombreux tableaux y sont entreposés. Sonya ainsi qu’une autre employée s’assurent alors de la sélection des œuvres exposées au fur et à mesure des ventes et des changements.