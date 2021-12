Quelles activités extérieures peut-on faire à Outremont cet hiver?

Il est temps d’oublier pour un instant les nouvelles mesures sanitaires qui rendent plus qu’incertaines les possibilités d’activités intérieures. Mais si l’hiver apporte bien quelque chose, c’est une multitude d’activités extérieures, du patinage à la glisse dans la neige. Nul besoin de partir trop loin, Métro a concocté pour vous une sélection de divertissement à Outremont.

Sortez les patins

En hiver, le Québec peut atteindre des températures à en faire frissonner un ours polaire. C’est l’occasion parfaite pour rechausser ses patins et profiter de l’eau à l’état solide.

L’aréna d’Outremont propose des activités gratuites de patinage libre et de bâton-rondelle. Pendant la période des Fêtes, il propose des thématiques de Noël et invite les patineurs à se vêtir d’un chandail de Noël et d’un chapeau de fête. Le jour de l’An se fêtera quant à lui tout en paillettes du 27 au 30 décembre. À noter toutefois que l’aréna sera fermé pendant les jours fériés, soit les 24, 25, 26 et 31 décembre, et les 1er et 2 janvier.

Outremont possède également plusieurs patinoires extérieures, ouvertes quand les conditions météorologiques le permettent. Dans l’arrondissement, les patinoires libres se situent au parc Jacques-Parizeau et au parc Saint-Viateur, tandis que les patinoires de hockey sont dans les parcs Beaubien, Oakwood et Pratt.

Rois de la glissade

Ce n’est un secret pour personne, on peut raffoler à tous les âges de l’adrénaline procurée par la descente d’une pente bien glissante. À Montréal, plusieurs parcs mettent à la disposition de la population des butes enneigées, parfaites pour une glissade sur luge.

À Outremont, le parc Beaubien propose justement l’une de ces pistes de glissade, tous les jours de 8h à 19h.

Batailles de boules de neige et bonhommes

Qui dit neige dit batailles de boules de neige et sculptures. Les parcs de la ville restent les meilleurs endroits à Montréal pour défier ses amis ou sa famille dans un concours de bonhommes de neige et autres sculptures, ou pour déclarer une guerre amicale tout en flocons.

Parc du Mont-Royal

Le parc du Mont-Royal, qui borde l’arrondissement d’Outremont, regorge d’activités hivernales pour tous les goûts. Il est possible d’y louer du matériel d’hiver et de se lancer dans une balade en ski de fond ou en raquette. Près du lac aux Castors, une patinoire et des glissades feront la joie des petits et des grands.