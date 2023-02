Une oasis tropicale sous la neige de la serre de Westmount

Plus besoin de voyager trop loin pour faire une pause du froid et de la neige et retrouver la chaleur des tropiques. L’oasis de plantes exotiques et la chaleur presque caniculaire de la serre de Westmount a réouvert ses portes pour un voyage «dans le Sud», à quelques minutes du centre-ville. À pique pour une visite pendant la semaine de relâche!

«C’est un endroit magnifique, très calme et propice au repos dans la nature», confient Nedgela, 24 ans, et sa mère, Ratiba, après leur première visite de la serre. Venues de Saint-Léonard, elles se sont baladées dans les allées du jardin couvert qu’elles ont immortalisé par des photos. Leur exploration s’est terminée par la découverte de la bibliothèque adjacente, qu’elles trouvent tout aussi spectaculaire tant par l’architecture que les thématiques abordées.

Le bassin-étang aux grenouilles de la serre du Conservatoire de Westmount. Crédit: Caroline Samii-Esfahani

La découverte de la serre mène à une double porte ouverte vers un bassin-étang de mosaïques dans les tons crème et verts entourés de plantes. La petite pièce offre un spectacle intime baigné par la mélodie aquatique de cinq fontaines. Quatre petites grenouilles de bronze déversent de l’eau de leur bouche et au centre de la pièce, l’eau coule de la flûte de l’angelot, gardien des lieux. Des reflets marron au fond du bassin indiquent que certains visiteurs perpétuent la tradition d’y jeter une pièce en échange d’un vœu!

J’aime les livres, les plantes et le parc. Peter Margo, 92 ans, visiteur de la serre de Westmount

Une fois à l’intérieur, plusieurs bancs accueillent les romantiques venus roucouler sous un oranger et les bibliophiles en quête de calme dépaysant. D’autres viennent y faire un tour pour rompre la routine, comme Peter Margo, 92 ans, résident de Côte-des-Neiges, qui ne compte plus le nombre de fois qu’il a visité la serre et sa bibliothèque depuis l’adolescence. Il apprécie la chaleur des lieux, surtout en hiver! Muni de son déambulateur, il se déplace à son aise, accompagné de sa femme et d’une amie qui habite le quartier.

Construite en 1927 par la compagnie américaine Lord & Burnham, qui a aussi conçu le Jardin botanique de New York, la serre de Westmount, située aux abords du parc de Westmount, est de nouveau accessible aux visiteurs depuis l’été 2022, après 7 ans de fermeture pour des travaux de rénovation.

Discrète, des arbres recouverts de neige cachent de la vue la structure de verre imposante depuis la rue Sherbrooke, dont le paysage hivernal contraste avec la vaste collection d’arbres tropicaux de la serre. Ce havre de paix, propice au flânage pour tous les âges, est d’ailleurs entièrement gratuit!

Peter Margo, 92 ans, visite la serre et le conservatoire de Westmount depuis de nombreuses années. Crédit photo : Caroline Samii-Esfahani