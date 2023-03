Le Collège Stanislas renvoie un enseignant accusé d’agression sexuelle

Le Collège Stanislas met à la porte Alexandre Gagné, un enseignant d’économie de 48 ans qui a été arrêté hier pour des crimes de nature sexuelle.

L’enseignant fait face à 15 chefs d’accusation, notamment pour agression sexuelle, exploitation sexuelle, leurres, menaces, distribution de pornographie juvénile, extorsion et distribution de cannabis. Entre 2019 et 2022, il aurait fait sept jeunes victimes, des élèves et des ex-élèves.

Alexandre Gagné est actuellement en attente de procès. Il ne pourra plus s’approcher du Collège Stanislas ni se trouver de travail le mettant en lien avec des mineurs. Il ne pourra pas non plus s’approcher de lieux fréquentés par des jeunes ni utiliser les réseaux sociaux.

Une autre affaire de crime sexuel a déjà éclaboussé le Collège Stanislas, en 2019. L’enseignant en éducation physique Denis Tiffou avait été condamné à 10 mois de prison pour possession de pornographie juvénile.