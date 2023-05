Future école dans le quartier MIL: «la sécurité des enfants est prioritaire»

L’arrivée d’une école d’une capacité de 650 élèves en face du nouveau Campus MIL de l’Université de Montréal, en 2025, est bien accueillie. Le maire de l’arrondissement d’Outremont, Laurent Desbois, estime cependant que le projet devrait être retravaillé, car il mettrait en danger la sécurité des élèves, alors que des centaines de voitures seraient déversées sur la rue Ducharme, une rue résidentielle située en arrière de l’école.

“La sécurité des enfants est prioritaire et il est certain que le projet va aggraver une congestion routière déjà existante, d’autant plus que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys prévoit que les deux tiers des élèves proviendront de l’extérieur de l’arrondissement d’Outremont”, affirme M. Desbois.

Pour sa part, la conseillère d’arrondissement de l’équipe de Projet Montréal, Valérie Patreau, explique que l’arrivée de l’école va créer l’opportunité de transformer le secteur. “Plus de 1 200 nouvelles unités d’habitation vont se construire dans le quartier MIL et les nouveaux arrivants vont se rendre à l’école en marchant, le tout dans un environnement vert tout en limitant le trafic au maximum”.

Le maire Desbois croit toutefois que “la majorité des nouveaux logements qui seront construits sont petits et onéreux et qu’il n’y aura jamais assez d’enfants pour remplir une école”.

Selon l’arrondissement d’Outremont, entre 200 et 300 véhicules motorisés par jour en provenance de Mont-Royal et de l’arrondissement de Saint-Laurent arriveront pas le viaduc Rockland et rouleront sur la rue Ducharme, un secteur résidentiel déjà congestionné et difficile d’accès pour les marcheurs et les cyclistes aux heures de pointe.

Afin de rendre plus sécuritaire l’arrivée des jeunes élèves, le maire d’Outremont propose d’ouvrir la rue Dollard aux piétons au nord de la rue Ducharme. “La piétonnisation de la rue Dollard empêcherait que des voitures et piétons empruntent le même chemin et que des automobilistes ne décident de déposer leur enfant le long de la rue Thérèse-Lavoie-Roux, où il est interdit de s’immobiliser ou de stationner”, avance-t-il.

Le parc Irma-Levasseur

Le parc Irma-Levasseur est bordé par le boulevard Dollard à l’ouest, la ruelle du Manoir et la future école du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys au nord, l’avenue Wiseman à l’est et l’avenue Ducharme au sud.

Selon l’actuel projet de l’École MIL, 27 % de la superficie du nouveau parc Irma-Levasseur sera une cour d’école mutualisée avec les résidents les soirs, les fins de semaine et durant les vacances.

L’an dernier, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) notait que la question de la sécurité des élèves autour de la future école soulevait des « craintes sérieuses », et recommandait à la Ville et au centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) d’explorer « d’autres configurations spatiales en ce qui a trait au positionnement de l’école du Parc ».

En outre, le Comité consultatif d’Outremont recommandait en mars 2021 que “le débarcadère pour les autobus et les parents d’élèves prévus pour l’avenue Dollard fasse l’objet d’une réflexion particulière afin d’assurer la sécurité des usagers“.

La conseillère d’arrondissement du district Jeanne-Sauvé, Caroline Braun, mentionne que l’arrondissement d’Outremont travaille actuellement à sécuriser les écoles existantes et que dans le cas de la future école MIL, il faut prévoir des aménagements sécuritaires avant que les infrastructures soient construites. “Nous proposons alors d’agrandir la superficie du nouveau parc Irma Levasseur, en déminéralisant la rue Dollard, pour en faire une rue-école sécuritaire, en plein milieu d’un parc, dédiée à la mobilité douce”, affirme-t-elle.

Caroline Braunn mentionne que l’arrondissement désire quelque chose d’innovant qui priorisera la sécurité des marcheurs.” On veut que dans 10 ans, ce projet soit encore wow!”, ajoute t-elle.

“On a d’ailleurs proposé différents scénarios qui, on l’espère, seront présentés lors des ateliers de go-conception tenus par le service d’urbanisme de la ville de Montréal en juin prochain”, conclut la conseillère Caroline Braun.