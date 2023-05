Et si votre œuvre d’art était exposée à la station Outremont?

Un concours pour la réalisation d’une œuvre d’art qui sera installée à la station Outremont est lancé dans le cadre de travaux de réfection majeurs de la station. La Société de transport de Montréal (STM) invite les «artistes professionnels» à soumettre leur candidature d’ici le 7 juin à 16h.

Un jury, constitué de «personnes influentes dans le milieu des arts visuels», sélectionnera trois finalistes avant d’arrêter leur choix sur l’œuvre d’art gagnante. La collection d’œuvres d’art exposé dans le métro de Montréal compte plus de 90 réalisations d’artistes québécois, présentes dans l’ensemble du réseau.

Le dossier présentant le règlement concernant ce concours peut-être consulté en cliquant ici.

Les travaux de réfection de cette station de la ligne bleue prévoient, entre autres, l’installation d’ascenseurs, d’un puits de ventilation naturelle et d’un nouvel escalier fixe.

Ce concours d’œuvre d’art est financé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec et de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.