Parc Mali: querelle verbale entre les citoyens et l’administration devant l’hôtel de ville

Se plaignant du manque de transparence de la Ville par rapport à sa vision de l’avenir du chemin Rockland, des défenseurs du parc canin Mali qui craignent la perte de la verdure dans leur parc ont manifesté en compagnie de leurs chiens devant l’hôtel de ville de Montréal lundi.

Outillés d’une pétition de 3500 signatures et accompagnés du maire d’Outremont, Laurent Desbois, les manifestants ont accueilli le responsable de l’urbanisme du comité exécutif, Robert Beaudry, pour débattre du destin du parc. M. Beaudry sortait tout juste de la séance du conseil municipal de lundi après-midi. Avec un porte-voix qui se passait à tour de rôle de l’élu aux manifestants, l’attroupement a pris des allures de joute verbale.

Talonné par un manifestant au sujet de la priorité derrière la vision des travaux, M. Beaudry a affirmé que l’objectif était «la sécurité». Cette réponse a suscité l’indignation chez certains manifestants qui ont soulevé la nuisance de tels travaux. Ces derniers affecteraient le parc Mali alors que celui-ci n’a jamais eu de problèmes de sécurité, plaident les citoyens.

On a une vision pour sécuriser cet espace-là, c’est une infrastructure en fin de vie. Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme du comité exécutif de la ville de Montréal

Alors que certaines voitures ne respectent pas la signalisation aux abords du parc, les enjeux de circulation a ont été soulevés par d’autres manifestants sur place. Un enjeu qui est «absolument pris en compte» par la vision de l’administration Plante sur l’avenir du chemin Rockland et du parc Mali. La vision de la Ville viserait notamment à ne pas «ramener plus de transit» dans la zone, selon M. Beaudry.

La palabre politique a toutefois permis à M. Beaudry d’exposer la vision la plus récente de la Ville pour l’avenir du chemin Rockland et du parc Mali. L’administration considère l’intérêt des citoyens pour la vocation canine du parc, laquelle a permis au lieu de devenir «un lieu de socialisation». Si les scénarios précis doivent être dévoilés à l’automne prochain, M. Beaudry a assuré qu’une zone de parc à chien aussi grande que la zone actuelle allait être mise en place.

Une résolution temporaire

Une vision en apparence acceptable, mais qui nécessite des plans tangibles et une «communication transparente» pour être soutenue, selon la présidente de l’association du Parc canin d’Outremont (APCO), Geneviève de Grandpré, qui défend «le maintien du parc canin tel qu’il est». «Il faut que ce soit configuré avec le même niveau de qualité et la même taille. (…) Il faut que le parc à chien soit vert, pas comme celui au parc Jeanne-Mance», affirme-t-elle. Mme de Grandpré, tout comme le maire Desbois, maintient un certain scepticisme à l’égard de l’administration municipale. La Ville prendrait ses décisions dans un «vase clos», a affirmé le maire.

Aujourd’hui, on va le prendre comme une victoire. Geneviève de Grandpré, présidente de l’association du Parc canin d’Outremont (APCO)

Si M. Beaudry admet que des consultations n’ont pas encore été effectuées pour ériger la vision de l’avenir du chemin Rockland, les critères du projet de réfection auraient été développés conjointement avec l’arrondissement d’Outremont. À l’inverse, le maire d’Outremont et élu d’Ensemble Montréal affirme que son administration «n’a pas été impliquée dans les critères». Si Outremont a été consulté, ça aurait été du temps de «l’ancienne administration qui était de Projet Montréal», croit M. Desbois. L’administration actuelle de l’arrondissement a pour seul critère «le maintien du parc Mali», indique le maire Desbois.

Le projet de sécurisation de rénovation du chemin Rockland et du parc Mali devrait être entamé vers 2026 après une période de consultations publiques.