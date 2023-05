L’avenue Bernard devient piétonne dès aujourd’hui

C’est aujourd’hui que l’avenue Bernard, une artère commerciale centrale de l’arrondissement d’Outremont, devient piétonne entre les avenues Wiseman et Bloomfield. La circulation est donc fermée aux automobilistes tout l’été jusqu’au 9 octobre.

L’avenue Bernard devient ainsi piétonne un peu plus tôt que l’année dernière. La piétonnisation finira toutefois plus tôt qu’à l’été 2022, où le retour de la circulation automobile avait eu lieu le 31 octobre.

Du mobilier urbain a été ajouté par Voile Ombrage Québec pour que les citoyens puissent profiter de cette avenue piétonne. On peut y trouver de nombreuses et vastes terrasses, de la bonne crème glacée ou encore le célèbre Théâtre Outremont, et sa programmation culturelle importante.

Notons une nouveauté cette année: les cyclistes ne seront pas les bienvenus en journée sur l’avenue Bernard piétonne. En effet, ils devront descendre de leurs vélos pour emprunter l’avenue Bernard entre 11h et 22h. Les contrevenants pourraient recevoir une amande de 50 $.