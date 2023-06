En semaine, autour de l’école primaire Guy Drummond dans Outremont, fréquentée par 450 enfants, c’est le branle-bas de combat entre automobilistes, cyclistes et piétons. Plus de la moitié de ces petits viennent à l’école en vélo et doivent composer avec les voitures qui viennent déposer leurs camarades en plus des autobus scolaires. Un vrai défi pour les brigadiers.

Le professeur de développement durable à HEC Montréal, Yves Plourde, lui aussi impliqué dans le comité de parents de cette école, a réussi à faire changer la configuration dans ce secteur. Mais il reste encore beaucoup à faire selon lui dans le réseau. «C’est dangereux de traverser Outremont à vélo, constate M. Plourde, Rosemont et le Plateau sont plus avancés et à Côte-des-Neiges, le réseau est plutôt bien pensé.»

Pour lui, il y a un véritable problème de conception dans tout le réseau, qui donne la priorité aux voitures. En outre, la majorité des pistes sont bidirectionnelles. «Une piste bidirectionnelle cela peut aller lorsqu’il n’y a pas d’intersection. Sinon, à ce moment, on se retrouve dans l’angle mort des véhicules lorsque vient le temps de traverser», explique M. Plourde.

Collecte de données

M. Plourde appelle l’arrondissement à restructurer le réseau. Le résident d’Outremont a même invité le nouveau directeur d’arrondissement, Michel Larue – et ce dernier s’est présenté -, à constater de visu la problématique. «La bonne nouvelle c’est qu’ils sont en train de collecter des données en installant des caméras à plusieurs intersections afin de pouvoir prendre une décision», se réjouit Yves Plourde qui prône des pistes unidirectionnelles partout dans le quartier.

J’aime beaucoup ce qu’ils sont en train de faire, dit le professeur de développement durable, à savoir collecter des données. Je sais qu’il y en a qui les pressent pour faire des pistes. Mais, il ne faut pas regarder une piste en isolation, mais plutôt voir le réseau dans son ensemble. Yves Plourde, impliqué dans la mobilité durable dans Outremont

Mais en attendant, un grave problème de marquage au sol affecte le réseau. Au dernier conseil municipal du 6 juin, une citoyenne a interpellé le maire Laurent Desbois sur la question. Ce dernier a dit comprendre la frustration de la résidente. Mais M. Desbois attribue ces retards à la soumission, trois fois plus couteuse, présentée par un nouvel entrepreneur. «J’aimerais qu’on soit les premiers à faire le marquage, a souhaité le maire, mais on accuse du retard avec la signature d’un contrat avec l’ancien fournisseur».

Enjeu pour enfants et aînés sur l’avenue Bernard

Par ailleurs, cyclistes et piétons sur l’avenue Bernard, assez large pour être partagée, ne s’entendent pas trop sur les portions piétonnes. Le maire confirme recevoir des doléances de la part d’aînés, mais aussi de parents d’enfants qui ne se sentent pas en sécurité.

«Est-il envisageable d’aménager de manière sécuritaire les trois tronçons notamment sur Bernard actuellement fermé aux voitures pour que les vélos puissent traverser sans mettre en danger les piétons?», a demandé une citoyenne au maire lors du dernier conseil d’arrondissement.

Le maire a pris une grande respiration, et a pris sa tête dans ses mains, après un long silence. En bout de réflexion, Laurent Desbois concède qu’il s’agit d’un enjeu et «qu’il faut toujours penser aux plus vulnérables.»

Il y a un enjeu différent sur Bernard, a-t-il dit, l’alternative c’est juste de débarquer de son vélo et de marcher trois blocs de rue. Je pense que ce n’est pas beaucoup demandé pour que tout le monde se sente en sécurité. Mais on est ouvert à faire évoluer les choses si on est capable de trouver un meilleur compromis. Laurent Desbois, maire d’Outremont

L’enseignante à l’école Guy Drummond, Geneviève Robert, habite dans Villeray, juste à côté. Elle va travailler en bicycle tous les jours. Et même en fin de semaine, elle se déplace à vélo. Métro l’a rencontrée samedi sur Bernard sur le tronçon piéton en train de rouler. «Je déroge à la règle», s’empresse-t-elle de nous dire.

«Mais il n’y a pas assez de pistes et ici on doit toujours garder la droite et faire très attention et certaines intersections comme les avenues Parc et Bernard, c’est affreux. Quand je tourne, les gens ne savent pas trop qui fait quoi», déplore l’enseignante.

Controverse sur une piste retirée

« Mettre nos enfants au milieu des autos » #Outremont⚠️⚠️



👉 le maire Desbois fait retirer une piste cyclable protégée



👉 il suffit de quelques minutes un samedi après-midi pour constater la dangerosité de la situation. Imaginez en heure de pointe ⚠️#polmtl #securisation pic.twitter.com/ozhw7fOaX1 — Valérie Patreau (@ValPatreau) June 5, 2023

Un autre tronçon compris entre l’avenue Stuart et l’avenue Outremont fait l’objet de controverse. La conseillère de Projet Montréal Valérie Patreau n’a pas manqué de critiquer la décision de l’arrondissement de fermer la piste.

Mais sur la page Facebook de la conseillère, Natalie Barceló, une résidente d’Outremont, dit applaudir la décision de l’arrondissement.

«Étant résidente sur l’avenue Lajoie, j’ai pu constater qu’ils étaient hyper dangereux et très mal pensés. Les cyclistes étaient confus à cause du tracé zigzagant, au lieu de continuer tout droit sur Stuart pour rejoindre en ligne droite le Campus MIL», a-t-elle écrit.

Les cyclistes se retrouvaient souvent du mauvais côté de la rue, et les véhicules (surtout les bus scolaires), en face-à-face puisque la «piste» faisait que les voies n’étaient plus dans les mêmes axes, estime Mme Barcelo.