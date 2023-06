Des compteurs pour améliorer la sécurité des déplacements dans Outremont

Depuis le 22 mai dernier, une vingtaine de compteurs ont été installés un peu partout dans Outremont afin de produire des relevés sur l’état de la circulation dans l’arrondissement d’ici le 17 juin. Ces données serviront par la suite à développer le Plan de mobilité durable et sécuritaire d’Outremont afin d’améliorer les déplacements en fonction des réalités sur le terrain.

Pour assurer la sécurité de tous les types de déplacement, une analyse des futurs impacts de la nouvelle station du REM, située à l’édicule de métro Édouard-Montpetit, s’impose, selon l’administration d’Outremont. L’Arrondissement prévoit ajouter des pistes cyclables prochainement, en plus de vouloir réduire la circulation de transit et de mettre sur pied des aménagements de sécurité aux abords des écoles.

«Un portrait factuel et précis de la situation est essentiel pour planifier la mobilité sécuritaire et durable, précise le maire d’Outremont, Laurent Desbois. Le diagnostic nous permettra de mettre en place un réseau digne du 21e siècle et de reprendre possession de notre milieu de vie en toute sécurité dans les prochains mois et les prochaines années.»

L’analyse des données débutera après le 19 juin et permettra d’établir un plan de travail. Les résultats obtenus seront ensuite utilisés pour organiser une consultation publique et effectuer les aménagements requis.