Grève: plusieurs services coupés pour une durée indéterminée à Westmount

Plusieurs services de la Ville de Westmount seront interrompus à partir du 22 juin alors que les cols bleus de la municipalité déclarent une grève générale illimitée. Seuls les services essentiels seront maintenus.

La collecte des ordures, des résidus alimentaires et des matières recyclables continuera ainsi d’avoir lieu. La piscine et ses activités ne sont pas concernées par la grève.

Pour ce qui est de la collecte des résidus de jardin et des encombrants, le service est annulé et l’administration invite les citoyens à se rendre au dépôt du chemin Belvédère avec une preuve de résidence pour y apporter leurs résidus.

Les syndiqués ont voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu’à une grève de ce type en novembre dernier. Des grèves de quelques jours et d’une semaine ont déjà eu lieu au cours de l’année.

«Nous en sommes rendus là, car la mairesse refuse de donner un vrai coup de barre afin d’en finir avec ces négociations», explique le président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, Jean-Pierre Lauzon.

La convention collective des cols bleus de Westmount est échue depuis le 31 décembre 2019. Les négociations avec la municipalité achoppent principalement sur des questions salariales.

«Les citoyennes et citoyens de Westmount doivent savoir que si on ne rémunère pas convenablement ces travailleuses et travailleurs, les services vont écoper et nous allons assurément perdre de la main-d’œuvre», ajoute le chef syndical.