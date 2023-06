Un projet de restaurant haut de gamme rejeté par l’OCPM

L’idée amenée par le promoteur immobilier Corev d’intégrer un restaurant haut de gamme à l’ancienne maison mère des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, située au 1420 boulevard du Mont-Royal, est frappée par une forte opposition citoyenne.

Jusqu’alors réservé à un usage résidentiel multifamilial, l’édifice d’intérêt patrimonial situé sur le flanc nord du mont Royal pourrait être transformé pour y accueillir un restaurant de 80 couverts, une salle événementielle, des celliers et une ferme urbaine. Du moins, c’est ce que souhaite le promoteur immobilier Corev qui défend ces quatre nouveaux usages comme moyen d’améliorer l’accès de ce site historique à un plus large public. Ses demandes, qui modifieraient le règlement municipal 09-003 encadrant la transformation et l’occupation du bâtiment, ont fait l’objet d’une consultation publique, conformément à la loi.

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a remis ce mardi son rapport dans lequel il a formulé une dizaine de recommandations à la Ville de Montréal, dont celle de rejeter l’usage de restaurant au projet de modification du règlement, «qui ne cadre pas avec l’esprit du lieu».

Cette dissonance est justifiée par le fait que cette activité prendrait «place dans des espaces sans fenestration et dépourvus d’éléments d’intérêt patrimonial à la suite de la rénovation du bâtiment». Cet ajout irait du même coup à l’encontre du Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal dans lequel le gouvernement suggère «une intervention minimale» à moins que celle-ci améliore ou mette en valeur le site d’intérêt patrimonial, ce qui n’a pas été démontré par le promoteur.

C’est également sur cet usage que la majorité des participants à la consultation ont fait sentir la plus vive opposition. L’ouverture et l’opération d’un restaurant plusieurs jours par semaine occasionneraient diverses nuisances visuelles, olfactives et acoustiques ainsi que celles associées au va-et-vient d’employés et de la clientèle. Sur ce dernier point, des citoyens ont souligné que l’enjeu de la circulation automobile était «déjà considérable» dans le secteur qui comprend deux garderies, l’école Saint-Germain d’Outremont, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et l’Université de Montréal.

D’ailleurs, une étude menée par la firme de génie-conseil CIMA+, qui conclut à un impact «négligeable» d’un tel projet sur l’affluence automobile, a été critiquée par divers participants. Certains remettent en cause la validité des résultats, alors que d’autres affirment que ces derniers sont fondés sur des «données factuelles incomplètes, qui reposent en large partie sur des spéculations».

Ladite étude avance entre autres que la majeure partie des clients du restaurant se déplaceraient en transport en commun pour s’y rendre. Une hypothèse qualifiée «d’invraisemblable» par des résidents d’Outremont, qui doutent que de la clientèle d’un restaurant haut de gamme se déplacerait en métro ou par le Réseau express métropolitain (REM) jusqu’à l’établissement situé à flanc de montagne.

L’autre préoccupation citoyenne soulevée au sujet de l’ajout de cet usage à l’édifice patrimonial est la compétence limitée qu’aurait l’arrondissement d’Outremont pour contrôler le fonctionnement du restaurant, particulièrement quant à la régulation de ses heures d’ouverture.

Malgré les réserves exprimées tant pas les citoyens que par l’OCPM, Corev aurait déjà aménagé l’espace à cet effet pendant les travaux de consultation publique. Une attitude «déplorable», estime l’organisme indépendant dans son rapport, qui «laisse penser que le processus de consultation publique est potentiellement vu comme une simple formalité par le promoteur».

D’autres recommandations de l’OCPM: La salle événementielle: l’OCPM recommande l’ajout de cet usage au présent règlement 09-003, sous réserve d’un plan d’utilisation, d’entretien et de gestion élaboré en concertation avec le syndicat de copropriété, les résidents du quartier, l’arrondissement d’Outremont et la Ville de Montréal. L’espace pressenti pour cet usage est la chapelle de l’ancienne maison mère qui pourrait accueillir une vaste programmation culturelle ouverte au public (concerts donnés par la Faculté de musique de l’Université de Montréal, visites publiques, etc.). La ferme urbaine: l’OCPM recommande « favorablement » l’ajout de l’usage « ferme urbaine » dans le règlement municipal, tout en recommandant à la Ville de Montréal de s’assurer que les infrastructures n’endommagent pas à long terme le bâtiment patrimonial. L’organisme note qu’en plus de contribuer à l’autonomie alimentaire, la superficie qui serait potentiellement utilisée pour l’agriculture urbaine est «relativement restreinte» et déduit que «ces activités ne vont pas générer un achalandage qui va nuire significativement à la qualité de vie du voisinage». Les celliers: l’OCPM recommande l’ajout de l’usage «celliers» si les infrastructures liées à cette activité n’altèrent pas l’aspect de la façade de l’immeuble. Bien que le service d’entreposage de bouteilles serait offert aux résidents du 1420, boulevard du Mont-Royal, et aux autres citoyens des alentours, l’OCPM croit qu’il n’engendrerait pas un achalandage excessif.