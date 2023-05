Grand succès pour l’entreprise d’insertion sociale D-Trois-Pierres

Depuis trois décennies, D-Trois-Pierres, une entreprise d’insertion sociale à but non lucratif située dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds, a permis à des centaines de personnes d’intégrer le marché du travail dans des domaines reliés à la production maraîchère, à la restauration ou à l’agrotourisme.

«C’est une mesure d’employabilité très efficace, car notre taux de succès avoisine les 90%», assure Nicolas Dugal, coordonnateur de l’organisme.

L’organisme est actuellement en pleine période de recrutement. «Les personnes qui ont 16 ans et plus désirant participer au programme d’une durée de huit mois à raison de 35 heures par semaine sont les bienvenues. Elles doivent avoir le statut de résident permanent ou citoyen canadien, habiter Montréal et ses environs, être sans revenu, bénéficier de l’aide sociale ou de l’assurance-emploi et avoir rencontré des difficultés à intégrer le marché du travail», précise le coordonnateur de D-Trois-Pierres.

Deux choix de parcours jumelés s’offrent aux participants: préposé au service à la clientèle et aide-cuisinier, ou préposé agricole et entretien des bâtiments. Ces deux parcours permettent aux participants de vivre une expérience diversifiée.

«En plus d’avoir un statut de salarié, les participants bénéficient de plusieurs avantages. Comme, par exemple, l’apprentissage d’un métier semi-spécialisé et l’obtention d’un certificat délivré par le ministère de l’Éducation, une formation d’opérateur de chariot élévateur selon le métier, une préparation et un stage rémunéré en entreprise d’une durée de quatre semaines», ajoute Nicolas Dugal.

Un environnement exceptionnel

Situé dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, l’organisme D-Trois-Pierres exploite les terres et le secteur de la ferme écologique du parc agricole du Bois-de-la-Roche.

Depuis 1986, l’organisme produit des dizaines de variétés de légumes issues d’une culture maraîchère certifiée biologique. «Des pratiques agricoles innovantes et responsables sont mises de l’avant afin de contribuer au bien-être de l’environnement, des individus et des communautés», explique le coordonnateur du programme de réinsertion de D-Trois-Pierre.

En partenariat avec Regroupement-partage, D-Trois-Pierres a lancé, en 2015, un projet d’envergure nommé Cultiver l’espoir, afin de répondre au besoin de sécurité alimentaire d’un grand nombre de Montréalais. Chaque année, entre 150 et 200 tonnes de légumes-racines sont acheminées aux familles vulnérables des quartiers de la métropole ayant l’indice de pauvreté le plus élevé.

Le magasin général de la Maison Proulx

Situé sur le site, le magasin général de la Maison Proulx offre aux visiteurs des produits frais issus ou dérivés de la ferme Les Jardins du Cap, ainsi qu’un casse-croûte.

En saison, de mai à octobre, une grande variété de légumes sont offerts selon les récoltes. Les produits dérivés, tels que du sirop d’érable, du miel, des œufs frais et des conserves maison, sont disponibles en permanence.

Les produits maraîchers seront à nouveau disponibles à l’été 2023. Ils seront également disponibles dans certains marchés publics de l’ouest de l’île de Montréal.

La maison Thomas-Brunet

Située en plein cœur du site de la ferme biologique, la maison Thomas-Brunet est une demeure patrimoniale entièrement restaurée, offrant un charme et un cachet exceptionnels et une incomparable vue sur le lac des Deux Montagnes. L’endroit offre également un accès privilégié à toutes les installations de la ferme, aux pistes de randonnée à pied l’été et de ski de fond l’hiver, ainsi qu’au site de la cabane à sucre en saison.

Ce lieu d’exception comporte quatre salles pouvant chacune accueillir de 20 à 60 personnes ainsi qu’un site extérieur permettant l’installation d’un chapiteau pour les événements de 100 personnes et plus. La maison Thomas-Brunet convient parfaitement aux réceptions de mariage, aux événements corporatifs, aux réunions d’affaires et aux rencontres familiales.