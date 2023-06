Un autre véhicule visé par un incendie suspect

Un autre véhicule a été la proie des flammes dimanche matin dans la métropole. L’incident s’est produit vers 6h30 dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Le véhicule, qui était dans un stationnement situé sur le boulevard Gouin, proche du boulevard Lalande, aurait été la cible d’un incendie criminel, indique le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Appelés à intervenir, les pompiers ont rapidement pu éteindre le feu. Le véhicule visé par ce possible méfait est considéré comme perte totale et un autre véhicule stationné non loin de ce dernier a été endommagé, rapportent les autorités.

Une enquête a été ouverte et un périmètre de sécurité a été érigé pour protéger la scène. Ce sont les enquêteurs de la section des incendies criminels du SPVM qui tâcheront de faire la lumière sur cet événement.

Les caméras de surveillances installées aux abords du stationnement sur lequel se trouvait le véhicule pris pour cible seront visionnées.

Notons qu’il s’agit du deuxième véhiculé incendié cette fin de semaine à Montréal. Un véhicule a été détruit par les flammes samedi dans le quartier de Ville-Émard, situé dans l’arrondissement du Sud-Ouest.