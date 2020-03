Montréal-Est : un contrat de près de 16 M$ pour l’avenue Broadway ?

Reporté l’an dernier faute de soumissionnaire, le contrat du chantier de l’avenue Broadway à Montréal-Est a été octroyé à une entreprise de Mirabel. Les travaux pourraient débuter fin avril 2020. Encore faut-il que les chantiers, actuellement en pause par ordre du gouvernement jusqu’au 13 avril, puissent débuter.

Le chantier, si les mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus le permet, pourrait débuter à la fin du mois dans environ un mois pour se terminer en octobre de la même année. Des travaux sont aussi prévus au courant du mois de juin 2021.

L’entreprise Duroking Construction, implantée à Mirabel, a remporté l’appel d’offres avec une soumission de 15,8M$, soit 1 M$ de plus que l’estimation de départ. « C’est à cause des prix du marché, mais ça reste acceptable », explique Robert Coutu, maire de Montréal-Est. « Mais l’important c’est que l’on respecte le budget, je regarde tous les contrats attribués dans toutes les villes, je vois que les prix sont plus chers », ajoute-t-il.

Pour payer ces travaux, une somme de 2,6M$ provenant du surplus non-affecté de la Ville, et une autre de plus de 810 000$ provenant du fonds de parc seront injectées dans le projet, en plus des règlements d’emprunts.

Cinq soumissionnaires ont proposé leurs services pour procéder au chantier, contrairement à zéro l’année dernière. « La loi nous a obligés à choisir, parmi les propositions conformes, le moins cher », explique Robert Coutu. Il précise aussi que le contrat le plus cher s’élevait à 25M$.

Ce dernier aura pour objet la reconstruction et réaménagement urbain d’une partie des avenues Broadway (entre les rues Dorchester et Sainte-Julie) et Laurendeau (entre les rues Victoria et Sainte-Julie) et de la rue Victoria (entre les avenues Marien et Broadway).

Au programme, des travaux d’aqueducs, d’égouts, de pavage, de trottoirs, d’éclairage, d’amélioration du paysage, et la construction d’une piste cyclable des rues Prince-Albert à Sainte-Julie.

« On souhaite que ça pourra être fait cette année », pense Robert Coutu, car c’est « un projet très important pour la ville ».

Pour informer la population, un site web dédié au projet Broadway sera créé ainsi qu’une adresse courriel à laquelle les résidents de Montréal-Est pourront s’abonner.