«L’Art à ta portée», quinze minutes chargées d’émotion

Le Théâtre de l’Oeil ouvert (TOO) relève encore une fois cet été le défi de surprendre des citoyens avec un spectacle musical leur portant hommage. L‘Avenir de l’est a accompagné les artistes du projet L’art à ta portée chez Lorraine, une jardinière au grand cœur.

Le 5 août en après-midi, l’humidex est élevé et les artistes du TOO sont fébriles. C’est l’heure de se rendre à la maison de la Pointelière Lorraine, qui fait partie des huit citoyens de l’arrondissement RDP-PAT recevant une prestation surprise dans leur jardin.

L’agenda des artistes est réglé au quart de tour pour réussir la surprise et enchaîner les tournages des épisodes trois et quatre qui serviront à la création de la deuxième saison de la web-série.

En voiture, Jade Bruneau, cofondatrice de L’Oeil Ouvert, explique que Lorraine «une dame d’une générosité sans fin, vraiment formidable», a vécu une année très éprouvante en pandémie. L’équipe de création du TOO lui a créé un spectacle sur mesure, grâce à la description envoyée par sa meilleure amie Lucie.

«Comme grand-maman, Lorraine ne pouvait pas voir ses petits-enfants, c’était difficile. Elle a un fils d’environ 30 ans qui est trisomique, ça été difficile pendant la pandémie de l’accompagner. En plus, son mari a eu le cancer et elle l’accompagnée», énumère Mme Bruneau.

Un spectacle tout en fleurs

Après avoir ajusté micro, maquillage, et filmé une courte introduction au parc Marcel-Léger, l’équipe du TOO se lance pour sonner chez Lorraine, suivis des caméras. «C’est comme au théâtre, il faut donner le tout pour le tout», lance Simon Fréchette-Daoust, cofondateur de L’Oeil Ouvert.

Lorraine ouvre la porte, visiblement surprise de voir une équipe de tournage sur son perron. Son amie Lucie, qui a soumis sa candidature secrètement, verse quelques larmes d’émotion.

Après que l’équipe ait installé claviers et caméras dans une cour regorgeant de fleurs et de vignes, le pianiste Marc-André Perron joue ses premières notes.

Les artistes enchaînent des chansons de Daniel Bélanger, Dalida, Michel Rivard, Louis-Jean Cormier et Francis Cabrel. Jade et Simon entrecoupent le tout de textes slamés, soulignant à quel point la jardinière sait prendre soin autant des gens qu’elle aime que de ses fleurs: son amie Lucie, qui a «joué ses plates-bandes en secret» en soumettant sa candidature, son mari Alain avec qui elle «pousse» depuis 45 ans, les petites « fleurs » que sont sa fille Léa, sa petite fille Lou, ainsi que son fils Charles-Élie.

La mère de Lorraine, ayant reçu les soins de sa fille avant de décéder tout récemment, recevra aussi des hommages qui tireront quelques larmes à Lorraine.

« C’est parfait, je ne pouvais pas demander mieux », soutiendra Lorraine à la fin de prestation éclair. Pour la Pointelière, ces quinze minutes de spectacle lui auront permis de se rappeler «qui elle est vraiment», un «ange-gardien» qui veille sur ses proches.

Également touchés par Lorraine et sa famille, les artistes doivent déjà se préparer pour le deuxième tournage de la journée. Jade Bruneau espère surtout que Lorraine aura bien reçu tout l’amour qui lui a été témoigné, tant par les artistes que par sa famille après le spectacle.

«Quand tu fais un show, d’habitude tu ne veux pas te tromper. Dans ce type de spectacle, c’est comme si ce n’est plus important. C’est vraiment pour le côté humain qui compte.»

L’art à ta portée sur grand écran

La diffusion de la série 2 de L’art à ta portée sur le web commencera en septembre sur la page Facebook et le site internet du Théâtre de l’Oeil ouvert, et sur la page Facebook Culture et bibliothèque de l’arrondissement.

La saison 1 sera diffusée sur grand écran à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles en octobre 2021.

La saison 2 y sera diffusée au printemps 2022.