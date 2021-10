L’équipe Coutu présente ses propositions en matière de développement social

L’équipe Coutu présente le troisième et dernier volet de son programme électoral en vue des élections municipales du 7 novembre prochain : le volet développement social.

Alors que «la pandémie a fait ressortir les besoins importants pour les personnes les plus vulnérables », le candidat à la mairie de Montréal-Est, Robert Coutu, met de l’avant l’idée de développer la ville avec une approche «humaine, facilitante et inclusive pour tous », qui ne laisserait «personne derrière».

Dans cet esprit, son équipe propose notamment la construction d’une nouvelle garderie subventionnée universelle. Elle propose aussi de doubler la contribution financière accordée aux organismes communautaires de la Ville.

Afin d’assurer une meilleure communication entre l’administration et les citoyens, l’équipe Coutu souhaite développer des initiatives telles une application mobile de la Ville.

En termes de mobilité active, l’équipe propose l’ajout de pistes cyclables, et désire instaurer un crédit pour la passe mensuelle de transport en commun de la Société de transport de Montréal (STM). Avoir des bornes de recharge électriques dans toutes les rues de la ville est également au programme.

Au chapitre de la sécurité urbaine, l’équipe Coutu souhaite l’installation de caméras de sécurité dans les parcs et les bâtiments de la Ville, une meilleure surveillance et présence des patrouilleurs et l’ajout d’éclairage.

L’équipe s’engage également à faire de la rue Broadway « une place centrale commerciale animée avec des commerces spécialisés», à créer des programmes de subvention pour permettre un meilleur accès à la propriété et promet finalement de stimuler la pratique du sport dans les diverses installations de la Ville.