Barman Bruno crée une «vague piquante» à Pointe-aux-Trembles

En lançant sa propre sauce piquante pour Bloody Caesar, l’entrepreneur Bruno O’Kane ne s’attendait pas à créer une vague de soutien au sein des commerçants locaux de Pointe-aux-Trembles.

Le Barman Bruno poursuit sa lancée. Après s’être improvisé mixologue sur les réseaux sociaux en pandémie lorsque son entreprise de coiffure a ralenti, avoir bâti une grande communauté web, et avoir lancé une boutique en ligne, une application mobile et, plus récemment, son curaçao bleu à la SAQ, il s’est dit: pourquoi ne pas lancer une sauce piquante?

Bruno O’Kane raconte que l’aventure est née lorsque Sam Hot, une entreprise de sauces piquantes, l’a approché pour qu’il essaie ses produits. «On jasait et j’ai dit: es-tu game de me faire une sauce?»

Une collaboration est née, et la sauce Sam Hot Édition le Barman Bruno a été créée peu de temps après.

Il aura cependant fallu quelques essais et la contribution de fans pour élaborer la sauce. Le piment habanero a notamment été enlevé pour n’y laisser que le piment de Cayenne et que le produit «soit accessible à tout le monde».

Résultat: la sauce piquante aux touches de mangue «est tellement bonne» qu’elle peut, finalement, être dégustée avec tout type de plat, allant des ailes de poulet aux tacos, soutient M. O’Kane.

Une «vague» pour l’achat local à Pointe-aux-Trembles

Bruno O’Kane se dit toutefois surpris de l’engouement local suscité par son produit. Le Pointelier a tout d’abord approché le Frigo des dieux pour qu’il vende sa sauce, puis d’autres commerces ont emboîté le pas, publicisant le produit sur les réseaux sociaux.

«Pointe-aux-Trembles est assez solidaire», se réjouit M. O’Kane, soulignant l’impact positif du mouvement pour le commerce local.

Roxanne Lalancette, copropriétaire de la Boucherie des Trembles, a suivi la vague. «Le goût est super bon. On veut même l’inclure dans nos marinades pour nos poulets», soutient-elle.

Le casse-croûte Chez Simon cantine urbaine, à Tétreaultville, offre également la sauce «pour qui veut rehausser ses plats» en restaurant, explique Simon Jodoin-Bouchard, connu comme Simon de l’Est. Ayant lui-même lancé sa propre ligne de sauces avec succès il y a quelques années, il se réjouit de voir M. O’Kane accomplir ce qu’il a fait il y a quelques années.

Et après le déconfinement?

Le Barman Bruno ne manque pas de projets. Une nouvelle gamme de liqueurs fruitées, qui fera suite au Humble Curaçao, est déjà en préparation.

Il compte également poursuivre les rendez-vous hebdomadaires de mixologie diffusés sur les réseaux sociaux, qui réunissent maintenant des milliers d’internautes. Mais avec le déconfinement annoncé, s’attend-il à ce que le public soit au rendez-vous?

«J’ai demandé à ma communauté: avec la prévision des mesures sanitaires qui se terminent le 14 mars, est-ce que Barman Bruno va continuer à faire des shows hebdomadaires? Ç’a été 100% oui», lance-t-il en souriant.

La sauce Sam Hot Édition le Barman Bruno est en vente notamment au Frigo des dieux, à l’épicerie Les Fraîches, au Marché El Palacio, à la Boucherie des Trembles, chez Huile et vinaigre, au BoulZeye, au restaurant l’Eggspress et aux Délices des Dunes.