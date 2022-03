Montréal sous le choc après l’attaque gratuite contre Alicia Ndaya, 10 ans

L’histoire de la jeune Alicia Ndaya, 10 ans, fait beaucoup réagir au lendemain de la violente agression qu’elle a subie en pleine rue hier dans le secteur de Pointe-aux-Trembles.

L’événement est survenu vers 11h30 sur le boulevard du Tricentenaire, près de la rue Notre-Dame.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux accompagné d’une image montrant les blessures de la jeune fille, la tante de celle-ci dénonce l’attaque. «Un homme je dis bien UN HOMME s’en est prit à elle pour RIEN!!! […] Cet homme fixait ma nièce en route vers la maison et ma nièce, bien élevée et toujours aussi aimante qu’elle est de nature, sourit à cet homme ne sachant pas ce qu’il pouvait lui faire. Il se dirige vers elle et la met au sol pour se mettre à la battre et à défigurer son beau visage d’ange», écrit-elle.

«Aujourd’hui la vie de ma nièce ne sera plus jamais la même. Elle ne sourira peut-être plus aux gens de bon cœur et aura perdu le goût de sortir jouer dans la cour et dans le quartier avec ses amies parce qu’elle aura un traumatisme à vie», poursuit-elle.

La femme ajoute qu’elle souhaite «que justice soit rendue pour [sa] nièce et pour toutes les victimes de ce genre de malade qui traînent dans nos rues».

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit avoir arrêté un individu de 21 ans à la suite de l’agression. Les enquêteurs envisageraient l’hypothèse de problèmes de santé mentale.

De nombreuses réactions

Plusieurs personnes ont manifesté leur colère et leur appui à la famille à la suite de cet événement, y compris la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«On n’a pas beaucoup d’information, mais sur la base, c’est troublant. Évidemment, on veut avoir des informations supplémentaires sur cette attaque inacceptable. Je n’ai pas beaucoup de mots pour être honnête parce que c’est choquant, ces images-là. Bien sûr, mes pensées vont avec Alicia, qui a subi cette attaque sauvage. J’envoie tous mes mots de rétablissement à cette famille», a-t-elle mentionné en marge d’un point de presse en compagnie du directeur sortant du SPVM.